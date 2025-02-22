Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Nhận request khách, gọi điện và tư vấn, xây dựng chương trình tour cho khách. Làm chương trình chi tiết dựa theo yêu cầu của khách. Kiểm tra phần tính giá chương trình của khách và báo giá cho khách.

2. Sau khi khách chốt, lên booking cho phòng vận hành đặt. Gửi các thông tin thanh toán và đặt cọc của khách lên tourwell cho kế toán nắm thông tin.

3. Triển khai việc phối kết hợp với bộ phận liên quan trong việc hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng

4. Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên chuyên ngành lữ hành hoặc các chuyên ngành liên quan

2. Chứng chỉ: Tiếng Anh/Tiếng Trung nếu có

3. Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực lữ hành, khách sạn

4. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

5. Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh du lịch

6. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

7. Kỹ năng tư duy dịch vụ, chăm sóc khách hàng

8. Giao tiếp thành thạo tiếng Anh/tiếng Trung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH LILY

