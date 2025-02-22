Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7tr + hoa hồng cao; - Thưởng các ngày lễ, Tết đầy đủ; - Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định; - Được đào tạo và phát triển bản thân bởi các lãnh đạo hàng đầu trong ngành sale và du lịch. Thu nhập không giới hạn; - Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thoải mái thể hiện bản thân và lộ trình thăng tiến rõ ràng; - Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của công ty (outing, team building, company trip,..) - Được trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm của công ty., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Vclass là chương trình thẻ thành viên cao cấp đầu tiên trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng dành riêng cho phân khúc khách hàng thường xuyên sử dụng chi tiêu cho lĩnh vực trải nghiệm du lịch trong nước và quốc tế.

Hiện tại Vclass là đơn vị phát triển độc quyền cho Grand Pioneers – siêu du thuyền 6 sao số 1 Việt Nam để xây dựng câu lạc bộ hội viên cao cấp.

- Đón tiếp và tư vấn cho khách hàng tại sự kiện công ty tổ chức về đặc quyền hội viên du thuyền và các đặc quyền về y tế, chăm sóc sức khỏe cho các khách hàng cao cấp;

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng các thông tin về quyền lợi và cách sử dụng tối ưu các sản phẩm dịch vụ của Công ty;

- Hướng dẫn khách hàng các thủ tục thanh toán, giải ngân và ký Hợp đồng;

- Tiếp nhận các đóng góp phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ;

- Chăm sóc và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng;

- ĐƯỢC CUNG CẤP DATA KHÁCH HÀNG.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học;

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được cấp trên đồng hành trên từng khách hàng;

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong mảng tư vấn về sức khỏe, làm đẹp, nghỉ dưỡng...

- Không nói ngọng, nói lắp.

- Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, chăm chỉ;

- Ứng viên yêu thích giao tiếp; thích chinh phục thử thách và muốn hoàn thiện bản thân;

- Ứng viên muốn được trải nghiệm dịch vụ và làm việc trong môi trường cao cấp 6 sao;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 35 triệu VND

Lương cứng: Đến 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS

