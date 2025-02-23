Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XD & TM NỘI THẤT LÊ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LC + PC + % DS Hoa hồng hấp dẫn, % doanh thu cao Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng Được đào tạo, nâng cao các kỹ năng Thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, teambuilding,…, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực nội thất.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm nội thất phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu.

Nhiệt huyết, năng động, có đam mê với công việc kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH XD & TM NỘI THẤT LÊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng: 6 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XD & TM NỘI THẤT LÊ GIA

