Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XD & TM NỘI THẤT LÊ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XD & TM NỘI THẤT LÊ GIA
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LC + PC + % DS Hoa hồng hấp dẫn, % doanh thu cao Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng Được đào tạo, nâng cao các kỹ năng Thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, teambuilding,…, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực nội thất.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm nội thất phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu.
Nhiệt huyết, năng động, có đam mê với công việc kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH XD & TM NỘI THẤT LÊ GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng: 6 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XD & TM NỘI THẤT LÊ GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
