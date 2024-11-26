Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 9 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA
Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: 23 Hai Bà Trưng, TP Huế, TP Huế
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc trực tiếp cho khách hàng về các dịch vụ, sản phẩm, chương trình khuyến mại của công ty
Hỗ trợ khách hàng book dịch vụ, lịch hẹn làm dịch vụ đợt tiếp theo
Xây dựng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các khách hàng
Phối hợp với các bộ phận trong công ty để có phương án làm việc hiệu quả nhất, đảm bảo KPI cá nhân và nhóm đã được giao
Các công việc khác trong nhiệm vụ và khả năng định trước
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, linh hoạt, xử lý các tình huống khách hàng một cách khéo léo
Trung thực, siêng năng và có tinh thần trách nhiệm cao
Chủ động trong công việc, tinh thần tích cực và xây dựng
Thích lĩnh vực thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Ưu tiên có giọng nói tốt, năng động, sôi nổi, ngoại hình sáng
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA Thì Được Hưởng Những Gì
Trả lương theo hệ thống lương 3P dựa vào năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công việc, thu nhập trung bình 9.000.000 – 18.000.000/tháng
9.000.000 – 18.000.000/tháng
Sử dụng dịch vụ làm đẹp tại công ty miễn phí hoặc được hỗ trợ giá
Được đào tạo và cung cấp tài liệu phát triển năng lực, chuyên môn
Làm việc trong môi trường năng động và chủ động
Cơ hội thăng tiến, tăng lương cao
Công việc ổn định, thu nhập tốt, đãi ngộ xứng đáng với năng lực đóng góp
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về Bảo Hiểm theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA
