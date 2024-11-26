Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 23 Hai Bà Trưng, TP Huế, TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc trực tiếp cho khách hàng về các dịch vụ, sản phẩm, chương trình khuyến mại của công ty

Hỗ trợ khách hàng book dịch vụ, lịch hẹn làm dịch vụ đợt tiếp theo

Xây dựng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các khách hàng

Phối hợp với các bộ phận trong công ty để có phương án làm việc hiệu quả nhất, đảm bảo KPI cá nhân và nhóm đã được giao

Các công việc khác trong nhiệm vụ và khả năng định trước

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, linh hoạt, xử lý các tình huống khách hàng một cách khéo léo

Trung thực, siêng năng và có tinh thần trách nhiệm cao

Chủ động trong công việc, tinh thần tích cực và xây dựng

Thích lĩnh vực thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Ưu tiên có giọng nói tốt, năng động, sôi nổi, ngoại hình sáng

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA Thì Được Hưởng Những Gì

Trả lương theo hệ thống lương 3P dựa vào năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công việc, thu nhập trung bình 9.000.000 – 18.000.000/tháng

9.000.000 – 18.000.000/tháng

Sử dụng dịch vụ làm đẹp tại công ty miễn phí hoặc được hỗ trợ giá

Được đào tạo và cung cấp tài liệu phát triển năng lực, chuyên môn

Làm việc trong môi trường năng động và chủ động

Cơ hội thăng tiến, tăng lương cao

Công việc ổn định, thu nhập tốt, đãi ngộ xứng đáng với năng lực đóng góp

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về Bảo Hiểm theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin