Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online như mạng xã hội, website, marketplace

• Tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các nền tảng trực tuyến

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

• Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

• Hỗ trợ các hoạt động marketing online để tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số

• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình bán hàng và giao hàng được thực hiện hiệu quả

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 6 tháng đến 1 năm về ngành hàng FMCG

Có laptop cá nhân

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online, các kênh Horaco

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ bán hàng online và mạng xã hội

Có kiến thức cơ bản về thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 9tr đến 12tr + Hoa hồng (thu nhập từ 15 - 30 triệu)

Được đào tạo bài bản khi không có kinh nghiệm

Đóng BHXH, thưởng lễ,tết,lương tháng 13

Team building, year end party hàng năm

