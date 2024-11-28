Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
- Hồ Chí Minh: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online như mạng xã hội, website, marketplace
• Tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các nền tảng trực tuyến
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
• Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
• Hỗ trợ các hoạt động marketing online để tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số
• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình bán hàng và giao hàng được thực hiện hiệu quả
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online, các kênh Horaco
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ bán hàng online và mạng xã hội
Có kiến thức cơ bản về thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản khi không có kinh nghiệm
Đóng BHXH, thưởng lễ,tết,lương tháng 13
Team building, year end party hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
