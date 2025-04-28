Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 520 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Bán hàng
Tổng hợp chính xác đơn hàng, cập nhật đơn hàng cho bộ phân liên quan.
Phối hợp bộ phận liên quan để thu xếp và kiểm tra tiến độ soạn hàng, giao hàng cho khách hàng.
Chào giá và tư vấn sản phẩm cho khách hàng, giải quyết khiếu nại (nếu có).
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng thường xuyên.
Tìm kiếm nguồn khách mới.
Các việc khác được phân công bởi Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên nghành quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên trong ngành sale F&B/ thực phẩm/hải sản.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý thời gian.
Có kỹ năng làm việc nhóm.
Yêu cầu tin học văn phòng bậc trung trở lên.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. (Biết Tiếng Nhật là lợi thế)
Nam/Nữ tuổi từ 22-30 tuổi. (Có ngoại hình là lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19-21 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

