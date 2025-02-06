Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 238 Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Marketing sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội;

Tư vấn sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng;

Hướng dẫn khách tham quan Căn hộ trong hệ thống Sản phẩm của Công ty;

Theo dõi và chăm sóc khách hàng đến khi Thuê nhà thành công.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi phù hợp: 18-26 tuổi;

18-26

Quan tâm và mong muốn tìm hiểu phát triển ngành Bất động sản cho thuê;

Có laptop, phương tiện di chuyển là một lợi thế quan trọng;

Tinh thần làm việc nhóm và chủ động;

Khả năng giao tiếp và sẵn lòng học hỏi.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương hấp dẫn: Lương KPIs + Hoa hồng (lên đến 75%)+ Phụ Cấp ;

Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động đăng kí mỗi tuần;

Làm việc trong môi trường năng động, giao tiếp thường xuyên;

Tham gia miễn phí các Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng của công ty hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS

