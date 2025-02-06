Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- 238 Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang
- Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Marketing sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội;
Tư vấn sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng;
Hướng dẫn khách tham quan Căn hộ trong hệ thống Sản phẩm của Công ty;
Theo dõi và chăm sóc khách hàng đến khi Thuê nhà thành công.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi phù hợp: 18-26 tuổi;
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương hấp dẫn: Lương KPIs + Hoa hồng (lên đến 75%)+ Phụ Cấp ;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
