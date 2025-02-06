Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- 238 Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang

- Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Marketing sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội;
Tư vấn sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng;
Hướng dẫn khách tham quan Căn hộ trong hệ thống Sản phẩm của Công ty;
Theo dõi và chăm sóc khách hàng đến khi Thuê nhà thành công.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi phù hợp: 18-26 tuổi;
18-26
Quan tâm và mong muốn tìm hiểu phát triển ngành Bất động sản cho thuê;
Có laptop, phương tiện di chuyển là một lợi thế quan trọng;
Tinh thần làm việc nhóm và chủ động;
Khả năng giao tiếp và sẵn lòng học hỏi.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương hấp dẫn: Lương KPIs + Hoa hồng (lên đến 75%)+ Phụ Cấp ;
Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động đăng kí mỗi tuần;
Làm việc trong môi trường năng động, giao tiếp thường xuyên;
Tham gia miễn phí các Chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng của công ty hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển MEGAS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Megas Building, 23 Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

