Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 403 tầng 4 khu nhà A, Số 20 Phố Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Gọi data do phòng mkt cấp, chốt đơn

- Liên hệ chăm sóc khách hàng cũvà tái đơn

- Mở rộng và chuyển đổi khách hàng thành đại lý / nhà phân phối sản phẩm

- Báo cáo và đề xuất hướng xử lý khách hàng kịp thời.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên:Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học y dược/ y học cộng đồng ( hiểu về các bệnh lý ) – đã từng là sale tpcn, đông y > 6 tháng là 1 lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên(không bắt buộc)

Có kinh nghiệm tư vấn chính sách kinh doanh, làm việc trong ngành kinh doanh hệ thống là 1 lợi thế

Có khả năng trả lời xử lý khủng hoảng khi cần

Có kinh nghiệm, kỹ năng làm kịch bản trực page, kịch bản chăm sóc khách, kịch bản sale

- Linh hoạt ứng dụng các công cụ để đáp ứng mục tiêu công việc

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không nói lắp, nói ngọng, nói giọng địa phương

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10.000.000đ (Deal tiếp theo năng lực - không phụ thuộc doanh số) + %DS

(Thu nhập 20.000.000đ – 30.000.000đ)

- Thưởng Quý từ 3.000.000đ - 6.000.000đ

- Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Sẵn sàng làm hết sức - chơi hết mình, vừa hiệu quả công việc vừa kết nối nhân viên.

ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về trị giá 1.000.000đ hàng tháng.

Teambuiding, du lịch trong và ngoài nước từ 3-4 lần/ năm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13...

Môi trường làm việc cực kỳ phẳng, cởi mở, phát huy tính sáng tạo tối đa

Được làm việc với các thành viên rất nhiệt huyết, cam kết cao, thân thiện

Được làm việc với đội ngũ Leader không những giỏi về chuyên môn mà còn giúp bạn phát triển cả về bên trong.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

