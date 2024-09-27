Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thanh Long làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - AH51 Long Hương, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Phối hợp với bộ phận kinh doanh, các kỹ sư kinh doanh tìm hiểu yêu cầu của khách hàng.

Phát triển nguồn khách hàng tìềm năng hiện có, tiếp cận, xây dựng quan hệ với khách hàng mới, và thúc đẩy hoạt động kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật, máy nghiền đá các thiết bị khai thác khoáng sản cho các thuơng hiệu mà công ty là nhà phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam.

Thu thập đánh giá của khách hàng và xây dựng các chiến lược bán hàng, marketing sản phẩm dựa trên những thông tin thu thập được. (Facebook,Zalo, Youtube…)

Chủ động lên kế hoạch thường xuyên thăm hỏi khách hàng, cập nhật tình hình thị trường, giá cả, xu hướng thị trường, tình hình đổi thủ cạnh tranh và thực hiện các chuyến công tác thúc đẩy quan hệ với khách hàng

Các nhiệm vụ khác được giao bởi giám đốc kinh doanh.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học ở tất cả các chuyên ngành.

Độ tuổi dưới 28

Có ngoại hình tốt, cao trên 1m65.

Đam mê kinh doanh, có khả năng làm việc độc lập, kĩ năng làm việc nhóm

Sắp xếp công việc hiệu quả, sẵn sàng đi công tác cùng team kinh doanh.

Có bằng lái xe B2.

Làm việc tại Văn phòng Bà Rịa Vũng Tàu hoặc

Ưu tiên các ứng viên mới tốt nghiệp, muốn có môi trường làm việc tốt, thu nhập cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thanh Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thương lượng từ 7.000.000- 35.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực và kinh nghiệm ứng viên) + Phụ cấp + Hoa hồng theo doanh thu (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn). Tổng thu nhập từ 150 triệu/ năm – 1,5 tỷ / năm

Phụ cấp xăng xe, điện thoại và các chi phí tiếp khách, công tác tỉnh, hỗ trợ ktx tại Vũng Tàu cho nhân viên ở xa…

Thưởng tháng 13, lễ, Tết và thưởng năm.

Du lịch 1 năm 1 lần

BHYT, BHXH và các chính sách khác theo Luật lao động.

Được đào tạo thường xuyên từ chuyên gia nước ngoài và BGĐ công ty

Thử việc: 02 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thanh Long

