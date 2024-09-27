Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thanh Long làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Đến 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thanh Long
- Bà Rịa Vũng Tàu:
- AH51 Long Hương, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Bà Rịa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 35 Triệu
Phối hợp với bộ phận kinh doanh, các kỹ sư kinh doanh tìm hiểu yêu cầu của khách hàng.
Phát triển nguồn khách hàng tìềm năng hiện có, tiếp cận, xây dựng quan hệ với khách hàng mới, và thúc đẩy hoạt động kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật, máy nghiền đá các thiết bị khai thác khoáng sản cho các thuơng hiệu mà công ty là nhà phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam.
Thu thập đánh giá của khách hàng và xây dựng các chiến lược bán hàng, marketing sản phẩm dựa trên những thông tin thu thập được. (Facebook,Zalo, Youtube…)
Chủ động lên kế hoạch thường xuyên thăm hỏi khách hàng, cập nhật tình hình thị trường, giá cả, xu hướng thị trường, tình hình đổi thủ cạnh tranh và thực hiện các chuyến công tác thúc đẩy quan hệ với khách hàng
Các nhiệm vụ khác được giao bởi giám đốc kinh doanh.
Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi dưới 28
Có ngoại hình tốt, cao trên 1m65.
Đam mê kinh doanh, có khả năng làm việc độc lập, kĩ năng làm việc nhóm
Sắp xếp công việc hiệu quả, sẵn sàng đi công tác cùng team kinh doanh.
Có bằng lái xe B2.
Làm việc tại Văn phòng Bà Rịa Vũng Tàu hoặc
Ưu tiên các ứng viên mới tốt nghiệp, muốn có môi trường làm việc tốt, thu nhập cao.
Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thanh Long Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng thương lượng từ 7.000.000- 35.000.000 VNĐ
Phụ cấp xăng xe, điện thoại và các chi phí tiếp khách, công tác tỉnh, hỗ trợ ktx tại Vũng Tàu cho nhân viên ở xa…
Thưởng tháng 13, lễ, Tết và thưởng năm.
Du lịch 1 năm 1 lần
BHYT, BHXH và các chính sách khác theo Luật lao động.
Được đào tạo thường xuyên từ chuyên gia nước ngoài và BGĐ công ty
Thử việc: 02 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thanh Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI