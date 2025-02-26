Tuyển Nhân viên kinh doanh Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
- Thiết kế và tư vấn các Kế hoạch bảo hiểm phù hợp với nhu cầu - tài chính khách hàng
- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu cấp bậc - vị trí
- Chăm sóc khách hàng trước - trong - sau khi thực hiện hợp đồng
- Tham gia đề xuất các chiến lược, hoạt động thu hút khách hàng
- Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ Trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng
- Phát triển tệp khách hàng mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22- 35 tuổi
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên
- Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục và xử lý tình huống
- Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc
- Thái độ làm việc tốt, có khả năng thích nghi cao

Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng thắng: 3.000.000
- Thưởng doanh số: Tháng/Quý/Năm
- Trợ cấp khác (phí gửi xe, điện thoại): 900.000VNĐ
- Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh
- Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ
- Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản từ những khoá học chuyên sâu lộ trình 6 tháng
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước
- Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp&sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam

Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 102C Đ. Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

