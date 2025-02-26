Tuyển Nhân viên kinh doanh Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng
- Thiết kế và tư vấn các Kế hoạch bảo hiểm phù hợp với nhu cầu - tài chính khách hàng
- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu cấp bậc - vị trí
- Chăm sóc khách hàng trước - trong - sau khi thực hiện hợp đồng
- Tham gia đề xuất các chiến lược, hoạt động thu hút khách hàng
- Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ Trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng
- Phát triển tệp khách hàng mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên
- Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục và xử lý tình huống
- Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc
- Thái độ làm việc tốt, có khả năng thích nghi cao
Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng doanh số: Tháng/Quý/Năm
- Trợ cấp khác (phí gửi xe, điện thoại): 900.000VNĐ
- Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh
- Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ
- Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản từ những khoá học chuyên sâu lộ trình 6 tháng
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước
- Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp&sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI