Tuyển Nhân viên kinh doanh Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102C Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng

- Thiết kế và tư vấn các Kế hoạch bảo hiểm phù hợp với nhu cầu - tài chính khách hàng

- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu cấp bậc - vị trí

- Chăm sóc khách hàng trước - trong - sau khi thực hiện hợp đồng

- Tham gia đề xuất các chiến lược, hoạt động thu hút khách hàng

- Tham gia, hỗ trợ các buổi Hội thảo/ Sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ/ Trải nghiệm cho khách hàng hiện tại và xây dựng

- Phát triển tệp khách hàng mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22- 35 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên

- Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục và xử lý tình huống

- Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc

- Thái độ làm việc tốt, có khả năng thích nghi cao

Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng thắng: 3.000.000

- Thưởng doanh số: Tháng/Quý/Năm

- Trợ cấp khác (phí gửi xe, điện thoại): 900.000VNĐ

- Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh

- Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ

- Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản từ những khoá học chuyên sâu lộ trình 6 tháng

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước

- Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp&sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam

