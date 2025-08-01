Tuyển Nhân viên Tư vấn CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: California Fitness and Yoga Center (Hùng Vương Plaza), Quận 5 ...và 7 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đứng quầy lễ tân, chào đón khách hàng đến với câu lạc bộ.

• Gọi điện thoại theo danh sách có sẵn từ công ty, đặt lịch hẹn cho khách hàng đến nhận thẻ tập thử gói tập gym/yoga của công ty.

• Trong thời gian khách hàng tham gia tập thử, tư vấn cho họ tốt nhất về các dịch vụ của trung tâm cho sức khoẻ của họ từ đó khách hàng có thể ra quyết định mua gói thẻ hội viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi từ 18 đến dưới 30 tuổi

• Có khả năng giao tiếp với khách hàng qua điện thoại cũng như tư vấn trực tiếp khách hàng.

• Chịu được áp lực cường độ cao.

• Chưa có kinh nghiệm có thể được đào tạo.

• Thời gian làm việc: Full time - Bán hành chính : 10AM – 8PM (nghỉ 1 tiếng buổi trưa, 45 phút buổi chiều)

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

• Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận trong buổi phỏng vấn

• Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI hấp dẫn và cạnh tranh

• Thu nhập bao gồm = Lương cứng + Hoa hồng cho các vị trí sau:

+ Tư Vấn Viên (Wellness Advisor):

Lương cứng: 6,300,000 VNĐ

Hoa hồng: 5-12% - Hợp đồng khách hàng mới 12% và 5% cho hợp đồng tái ký: Dao động từ 5-10,000,000 VNĐ

+ Chuyên Viên Tư Vấn (Senior Wellness Advisor):

Lương cứng: 7,350,000 VNĐ

Hoa hồng: 6-12% - Hợp đồng khách hàng mới 12% và 6% cho hợp đồng tái ký: Dao động từ 7-12,000,000 VNĐ

+ Giám Sát Tư Vấn (Supervisor WA):

Lương cứng: 8,950,000 VNĐ

Hoa hồng 6-12% - Hợp đồng khách hàng mới 12% và 6% cho hợp đồng tái ký, kèm thưởng theo doanh số nhóm và contest phát sinh hằng tháng: Dao động từ 10-20,000,000 VNĐ.

Quyền lợi

• Được tham gia đầy đủ các khoá đào tạo của công ty, giúp nhân viên phát triển đầy đủ các kỹ năng cứng/mềm theo tiêu chuẩn quốc tế.

• Được cấp membership cho nhân viên, sử dụng tất cả các trang thiết bị tại trung tâm.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật

• Công ty hỗ trợ nguồn data

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

