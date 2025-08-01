Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 08 Nguyễn Siêu,Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý.
Theo dõi và quản lý công nợ của bên thứ ba như nhà cung cấp, đại lý, chi nhánh, khách hàng, v.vv..
Tính lương, soát lương nhân viên.
Cân đối thu chi của nhà hàng
Hỗ trợ trong việc kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán tại Việt Nam.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo và xử lý thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng Pivot Table, Vlookup,...) là một lợi thế.
Kinh nghiệm làm việc trong ngành khách sạn hoặc nhà hàng là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Hỗ trợ cơm trưa tại nhà hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Thưởng tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG QUỐC VINH – NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG EATERY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L5-07-08 & L5-K2, Tầng L5, TTTM Vincom, Toà nhà Vincom Mega Mall Grand Park thuộc khu dán cư và công viên Phước Thiện, khu phố Phước Thiện: Số 88 Đưởng Phước Thiện, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

