Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Gateway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - HCMC

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Chào đón và nhận order của khách mua trực tiếp/online tại quầy;

+ Giới thiệu các sản phẩm hiện có tại cửa hàng để khách lựa chọn, quảng bá các mặt hàng mới hoặc theo chương trình của công ty;

+ Kiểm tra thanh toán của khách qua các kênh thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản,…) và báo cáo về công ty;

+ Kiểm tra hàng hóa trước khi giao cho khách;

+ Giải đáp và xử lý các tình huống có thể xảy ra tại cửa hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu;

+ Đảm bảo vệ sinh khu vực bán hàng trước, sau và trong ca làm việc;

- Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý cửa hàng.

- Thời gian làm việc: Cửa hàng hoạt động từ 8h-22h hàng ngày, có xoay ca

+ FULL TIME: Ca sáng 8-12h, ca tối 12-22h. Nghỉ 1 ngày/tuần.

+ PART TIME: Làm tối thiểu 5 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần.

- Địa điểm làm việc: Các chi nhánh tại TP. HCM theo nhu cầu và sắp xếp của công ty (Quận 2; Quận 7; Q. Thủ Đức; Q.Tân Bình)

* Lưu ý: Sau khi phỏng vấn nếu đạt sẽ được sắp xếp học việc 1 tháng tại Cửa hàng Quận 2 (ca sáng) và làm việc tại cửa hàng đã đăng ký.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt, có khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế (Đặc biệt chi nhánh Quận 2 và Quận 7);

- Thái độ và tác phong tốt;

- Khả năng tăng doanh số hoặc kinh nghiệm phục vụ là một lợi thế;

- Ưu tiên các bạn làm được Full time.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Gateway Thì Được Hưởng Những Gì

+ Phụ cấp (300K-2tr): ăn trưa, trách nhiệm chức vụ, xăng xe,…

+ Thưởng (500K-1tr): chuyên cần, sales, phục vụ,…

+ Xét tăng lương vào tháng 3 hàng năm (tăng từ 5 - 20% lương cơ bản);

+ Tham gia BHXH theo quy định khi trở thành nhân viên chính thức.

- PART TIME: mức lương dựa trên kinh nghiệm, từ 22 – 28K/h + thưởng

- Lương OT, Lương Lễ/Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Gateway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.