Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và doanh số theo quý, năm.
- Tìm kiếm nguồn khách hàng trong và ngoài nước, ký hợp đồng với khách hàng mới; duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng cũ và đối tác chiến lược của Công ty.
- Đàm phán thương thuyết với khách hàng
- Tổ chức kiểm tra L/C, lập bộ chứng từ xuất khẩu, khai báo hải quan, giao nhận hàng hóa, chứng từ...
- Chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc Kinh Doanh về hiệu quả kinh doanh của mình.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương Thỏa thuận
- Hình thức làm việc Nhân viên chính thức
- Thời gian thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn

Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 12, Đường 26, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

