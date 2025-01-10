Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn
- Bình Dương:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và doanh số theo quý, năm.
- Tìm kiếm nguồn khách hàng trong và ngoài nước, ký hợp đồng với khách hàng mới; duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng cũ và đối tác chiến lược của Công ty.
- Đàm phán thương thuyết với khách hàng
- Tổ chức kiểm tra L/C, lập bộ chứng từ xuất khẩu, khai báo hải quan, giao nhận hàng hóa, chứng từ...
- Chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc Kinh Doanh về hiệu quả kinh doanh của mình.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Tại Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì
- Hình thức làm việc Nhân viên chính thức
- Thời gian thử việc 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
