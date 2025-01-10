Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH DV TM Thực Phẩm Huy Tuấn làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và doanh số theo quý, năm.

- Tìm kiếm nguồn khách hàng trong và ngoài nước, ký hợp đồng với khách hàng mới; duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng cũ và đối tác chiến lược của Công ty.

- Đàm phán thương thuyết với khách hàng

- Tổ chức kiểm tra L/C, lập bộ chứng từ xuất khẩu, khai báo hải quan, giao nhận hàng hóa, chứng từ...

- Chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc Kinh Doanh về hiệu quả kinh doanh của mình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.