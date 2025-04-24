Tuyển Nhân viên kinh doanh Abbott làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chức năng công việc chính/ Primary Job Function:

- Chuyển giao kỹ thuật và thẩm định (quy trình sản xuất, qui trình vệ sinh)/ Transfer Technical and validation (Manufacturing process, Cleaning process)

- Hỗ trợ giải quyết vấn đề chất lượng sản phẩm thương mại/ Support to solve Quality problem of commercial products

- Hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp vật liệu nguyên liệu và bao bì/ Support to evaluate Supplier for raw material and packaging material

Trách nhiệm công việc cốt lỗi/ Core Job Responsibilities:

1. Chịu trách nhiệm chính cho thẩm định qui trình sản xuất, thẩm định vệ sinh/ Responsible for Process validation protocol and Cleaning validation protocol

2. Chuẩn bị/ kiểm tra Hồ sơ sản xuất cho sản phẩm/ Prepare/ Review Master batch record for products

3. Kết hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện quá trình thẩm định/ Combine with cross-function team to execute Validation process

4. Kết hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết vấn đề về chất lượng sản phẩm/ Combine with cross-function team to solve Quality problem of products

5. Tuân thủ nghiêm ngặt với các quy trình hoạt động của SOP, yêu cầu về an toàn và chất lượng/ Ensure strictly compliance with site SOPs, EHS and quality requirements

6. Đảm bảo tất cả các hoạt động trong quá trình thẩm định theo đúng qui định của GMP/ Ensure alignment of all validation activities according to GMP requirement.