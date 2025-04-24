Tuyển Nhân viên kinh doanh Abbott làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Abbott
- Bình Dương: Abbott Healthcare Việt Nam – Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chức năng công việc chính/ Primary Job Function:
- Chuyển giao kỹ thuật và thẩm định (quy trình sản xuất, qui trình vệ sinh)/ Transfer Technical and validation (Manufacturing process, Cleaning process)
- Hỗ trợ giải quyết vấn đề chất lượng sản phẩm thương mại/ Support to solve Quality problem of commercial products
- Hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp vật liệu nguyên liệu và bao bì/ Support to evaluate Supplier for raw material and packaging material
Trách nhiệm công việc cốt lỗi/ Core Job Responsibilities:
1. Chịu trách nhiệm chính cho thẩm định qui trình sản xuất, thẩm định vệ sinh/ Responsible for Process validation protocol and Cleaning validation protocol
2. Chuẩn bị/ kiểm tra Hồ sơ sản xuất cho sản phẩm/ Prepare/ Review Master batch record for products
3. Kết hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện quá trình thẩm định/ Combine with cross-function team to execute Validation process
4. Kết hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết vấn đề về chất lượng sản phẩm/ Combine with cross-function team to solve Quality problem of products
5. Tuân thủ nghiêm ngặt với các quy trình hoạt động của SOP, yêu cầu về an toàn và chất lượng/ Ensure strictly compliance with site SOPs, EHS and quality requirements
6. Đảm bảo tất cả các hoạt động trong quá trình thẩm định theo đúng qui định của GMP/ Ensure alignment of all validation activities according to GMP requirement.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Abbott Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Abbott
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
