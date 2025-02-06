Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH POMINATECH VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH POMINATECH VIỆT NAM
- Bình Dương: Bảo hiểm XHYT theo Quy định Môi trường làm việc vui vẻ và thân thiện Có mức thưởng trên doanh số bán hàng (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)., Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận thông tin nhu cầu khách hàng
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và báo giá sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng về các chính sách liên quan đến bán hàng, chăm sóc khách hàng
Cập nhận nội dung hình ảnh sản phẩm khu vực được phân công
Công ty hỗ trợ đào tạo các kỹ năng bán hàng, đào tạo sản phẩm
Chi tiết công việc cụ thể được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc bán hàng cũng như thích giao tiếp.
Biết vi tính văn phòng
(Biết photoshop là lợi thế)
(Biết thiết kế sketchup là lợi thế) không yêu cầu
Tại CÔNG TY TNHH POMINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 4.5 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POMINATECH VIỆT NAM
