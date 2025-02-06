Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH POMINATECH VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bảo hiểm XHYT theo Quy định Môi trường làm việc vui vẻ và thân thiện Có mức thưởng trên doanh số bán hàng (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin nhu cầu khách hàng

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và báo giá sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng về các chính sách liên quan đến bán hàng, chăm sóc khách hàng

Cập nhận nội dung hình ảnh sản phẩm khu vực được phân công

Công ty hỗ trợ đào tạo các kỹ năng bán hàng, đào tạo sản phẩm

Chi tiết công việc cụ thể được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, muốn gắn bó lâu dài.

Yêu thích công việc bán hàng cũng như thích giao tiếp.

Biết vi tính văn phòng

(Biết photoshop là lợi thế)

(Biết thiết kế sketchup là lợi thế) không yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH POMINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 4.5 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POMINATECH VIỆT NAM

