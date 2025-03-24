Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 181 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới (được hướng dẫn khi vào làm việc)

• Nắm bắt nhu cầu, Thiết kế và tư vấn sản phẩm bảo hiểm theo nhu cầu khách hàng

• Giải đáp thắc mắc của khách hàng

• Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp.

• Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng

• Hỗ trợ các hoạt động event của đội, nhóm.

• Không ràng buộc thời gian làm việc (khuyến khích làm fulltime để có hiệu quả công việc)

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ từ 23 - 35tuổi trở lên.

• Có trách nhiệm, tinh thần ham học hỏi và có khả năng giao tiếp tốt.

• Đam mê kinh doanh và mong muốn làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

• Không yêu cầu kinh nghiệm và bằng cấp (Công ty sẽ có đội ngũ đào tạo và hướng dẫn)

Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng : 8.000.000 + hoa hồng + thưởng

• Thu nhập hấp dẫn: Dựa trên hoa hồng và các khoản thưởng kinh doanh (hoa hồng 30%) . Thu nhập trung bình từ 20 trở lên

• Đào tạo chuyên nghiệp: Tham gia các khóa học và huấn luyện chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

• Môi trường làm việc linh hoạt: Không giới hạn về thời gian và không gian làm việc.

• Cơ hội thăng tiến: Phát triển sự nghiệp trong ngành bảo hiểm và trở thành chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

• Hỗ trợ tối đa: Từ các công cụ kinh doanh, marketing đến sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia của Bảo Việt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương

