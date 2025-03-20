Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MT WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MT WIN
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Gemek Tower 1, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
- Phú Giáo, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Tuyển dụng, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt hiệu suất cao.
Đặt chỉ tiêu doanh số và theo dõi hiệu quả của từng nhân viên.
Xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, động lực để đội ngũ đạt mục tiêu.
Quản lý và đánh giá hiệu quả kinh doanh
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan
Có tối thiểu từ 05 năm kinh nghiệm trở lên về BĐS
Có kinh nghiệm về bán nhà cao tầng và thấp tầng, đất nền
Tại CÔNG TY TNHH MT WIN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập KHÔNG GIỚI HẠN: Lương cứng 20-25tr + % Dự án + Hoa hồng + Thưởng nóng + phúc lợi khác (Bảo hiểm, du lịch, hiếu hỉ....)
- Các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty
- Được tham gia các khóa đào tạo và làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp trong các dự án uy tín, sinh lời cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MT WIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
