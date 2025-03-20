Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MT WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Gemek Tower 1, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội - Phú Giáo, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt hiệu suất cao.

Đặt chỉ tiêu doanh số và theo dõi hiệu quả của từng nhân viên.

Xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, động lực để đội ngũ đạt mục tiêu.

Quản lý và đánh giá hiệu quả kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan

Có tối thiểu từ 05 năm kinh nghiệm trở lên về BĐS

Có kinh nghiệm về bán nhà cao tầng và thấp tầng, đất nền

Tại CÔNG TY TNHH MT WIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập KHÔNG GIỚI HẠN: Lương cứng 20-25tr + % Dự án + Hoa hồng + Thưởng nóng + phúc lợi khác (Bảo hiểm, du lịch, hiếu hỉ....)

- Các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty

- Được tham gia các khóa đào tạo và làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp trong các dự án uy tín, sinh lời cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MT WIN

