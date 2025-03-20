Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển thị trường và tìm kiếm khách hàng mới.

Duy trì và chăm sóc mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm của công ty.

Thu thập phản hồi khách hàng nhằm cải tiến dịch vụ và sản phẩm.

Đảm bảo chỉ tiêu doanh số theo mục tiêu của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan và thực hiện các chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm sale trong ngành nhà thuốc hoặc tiêu dùng, shop mẹ và bé từ 1 năm trở lên.

Năng động, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Thành thạo sử dụng tin học văn phòng.

Sẵn sàng học hỏi và nhận đào tạo bài bản về bán hàng cùng kiến thức sản phẩm.

Tại Công ty Cổ phần Mega Sun Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm từ 10 triệu/tháng, cơ hội tăng lên trên 20 triệu/tháng sau 6 tháng nếu đạt chỉ tiêu.

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mega Sun

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mega Sun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.