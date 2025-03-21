Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1/52 bình đức 1, bình hòa, thuận an, bình dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Hỗ trợ bán hàng kỹ thuật KEO DÁN cho khách hàng hiện tại

Khai thác khách hàng tiềm năng mới và bán sản phẩm cho khách hàng hiện tại

Sắp xếp và tiến hành trình diễn sản phẩm cùng với nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua việc quản lý và giải thích các yêu cầu của họ

Theo dõi khách hàng, giải đáp thắc mắc

Báo cáo trên hệ thống CRM

Có từ 3 năm kinh nghiệm bán hàng/sales các lĩnh vực liên quan (Nội thất, chế biến gỗ, nệm, dệt may, ô tô)

Tiếng Anh thành thạo

Học nhanh các nguyên tắc mạch và xử lý sự cố

Tính cách năng động, độc lập và có mục tiêu rõ ràng

Phải có tính chính trực, kỹ năng thực thi tốt, tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc nhóm và có khả năng làm việc dưới áp lực

Tại Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 15-30 triệu (Thỏa thuận theo năng lực/kinh nghiệm) + Comission

Phụ cấp xăng xe

Chế độ BHXH & BHYT

Môi trường làm việc thân thiện

Dễ dàng thăng tiến

