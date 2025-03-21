Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam)

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam)

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 1/52 bình đức 1, bình hòa, thuận an, bình dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Hỗ trợ bán hàng kỹ thuật KEO DÁN cho khách hàng hiện tại
Khai thác khách hàng tiềm năng mới và bán sản phẩm cho khách hàng hiện tại
Sắp xếp và tiến hành trình diễn sản phẩm cùng với nhóm hỗ trợ kỹ thuật
Tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua việc quản lý và giải thích các yêu cầu của họ
Theo dõi khách hàng, giải đáp thắc mắc
Báo cáo trên hệ thống CRM

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm bán hàng/sales các lĩnh vực liên quan (Nội thất, chế biến gỗ, nệm, dệt may, ô tô)
Tiếng Anh thành thạo
Học nhanh các nguyên tắc mạch và xử lý sự cố
Tính cách năng động, độc lập và có mục tiêu rõ ràng
Phải có tính chính trực, kỹ năng thực thi tốt, tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc nhóm và có khả năng làm việc dưới áp lực

Tại Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 15-30 triệu (Thỏa thuận theo năng lực/kinh nghiệm) + Comission
Phụ cấp xăng xe
Chế độ BHXH & BHYT
Môi trường làm việc thân thiện
Dễ dàng thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam)

Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

