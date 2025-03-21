Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam)
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 1/52 bình đức 1, bình hòa, thuận an, bình dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Hỗ trợ bán hàng kỹ thuật KEO DÁN cho khách hàng hiện tại
Khai thác khách hàng tiềm năng mới và bán sản phẩm cho khách hàng hiện tại
Sắp xếp và tiến hành trình diễn sản phẩm cùng với nhóm hỗ trợ kỹ thuật
Tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua việc quản lý và giải thích các yêu cầu của họ
Theo dõi khách hàng, giải đáp thắc mắc
Báo cáo trên hệ thống CRM
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm bán hàng/sales các lĩnh vực liên quan (Nội thất, chế biến gỗ, nệm, dệt may, ô tô)
Tiếng Anh thành thạo
Học nhanh các nguyên tắc mạch và xử lý sự cố
Tính cách năng động, độc lập và có mục tiêu rõ ràng
Phải có tính chính trực, kỹ năng thực thi tốt, tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần làm việc nhóm và có khả năng làm việc dưới áp lực
Tại Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản 15-30 triệu (Thỏa thuận theo năng lực/kinh nghiệm) + Comission
Phụ cấp xăng xe
Chế độ BHXH & BHYT
Môi trường làm việc thân thiện
Dễ dàng thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Steinert (Việt Nam)
