Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sam Global Battery làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 3 Đường số 1 KCN Sóng Thần,

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp cận thị trường, thu thập và phân tích thông tin thị trường, thông tin khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng, thị trường để quảng bá sản phẩm của công ty tới khách hàng, xúc tiến ký kết hợp đồng.

Quản lý hồ sơ và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Chăm sóc và duy trì quan hệ để khách hàng tái sử dụng sản phẩm.

Chăm sóc các khách hàng truyền thống đang dùng dịch vụ của công ty

Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 21, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày, được nghỉ 1,5 ngày trong tuần. ( Chiều thứ 7 + ngày chủ nhật).

Thời gian làm việc trong ngày như sau:

Sáng từ 8h00 giờ đến 12h00.

Chiều từ 13h00 đến 17h00

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thị trường trong lĩnh vực ắc quy khởi động, dầu nhớt, lôp ô tô

Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng.

Trung thực, năng động, chịu được áp lực, sẵn sàng đi thị trường.

Có kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Sam Global Battery Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng: 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ + hoa hồng doanh số (thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn).

Thử việc 2 tháng (nhận 90% lương cứng)

Hưởng các chính sách thưởng quý, thưởng năm, thưởng thành tích rõ ràng.

Được đào tạo thêm về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật và công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp,công bằng, thoải mái, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sam Global Battery

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin