Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN ĐẠT PHÁT MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN ĐẠT PHÁT MIỀN TRUNG
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN ĐẠT PHÁT MIỀN TRUNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN ĐẠT PHÁT MIỀN TRUNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 6

- 15 triệu/tháng (thu nhập có thể cao hơn phụ thuộc vào năng lực của bạn).

- Được công ty hỗ trợ nguồn Data Khách hàng lớn và tiềm năng trong thời gian đầu.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp cùng Công ty.

- Thưởng hoa hồng và doanh số Tháng, thưởng Quý, Năm.

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước sau 2 tháng thử việc.

- Được đi nghỉ mát hằng năm với công ty.

- Được tham gia BHXH+BHYT và các chế độ phúc lợi xã hội khác.

- Được hưởng chế độ nghỉ Lễ, Tết theo quy đị, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng, chăm sóc, duy trì, phát triển mối quan hệ kinh doanh từ nguồn data công ty chuyển giao (Công ty đã có sẵn một nguồn data lớn và cập nhật thường xuyên) hoặc các khách hàng tự khai thác được trên khu vực được giao.
Phân tích, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty (sẽ được Công ty đào tạo)
Chịu trách nhiệm trực tiếp các công việc từ tiếp xúc chăm sóc khách hàng, đến lệnh đặt hàng, theo dõi giao hàng, thu tiền, giải quyết khiếu nại khách hàng.
Các công việc khác sẽ trao đổi thêm trong cuộc phỏng vấn (Phỏng vấn trực tiếp hoặc Online).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế
Tốt nghiệp CĐ - ĐH chuyên ngành kinh tế hoặc các ngành nghề có liên quan.
Độ tuổi: 22 – 30 tuổi.
Có khả năng giao tiếp tự tin, xử lí tình huống linh hoạt.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
Có thể đi công tác theo yêu cầu của công việc và yêu cầu của cấp trên (nếu cần).

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN ĐẠT PHÁT MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN ĐẠT PHÁT MIỀN TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN ĐẠT PHÁT MIỀN TRUNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AN ĐẠT PHÁT MIỀN TRUNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 9A, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

