Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 07 Mỹ An 9, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng mục tiêu, đăng ký doanh thu và lập kế hoạch giúp đạt mục tiêu đề ra.

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng (chủ đầu tư, doanh nghiệp cần thiết kế & xây dựng các hạng mục công trình cafe/nhà hàng, shop - cửa hàng, công trình F&B,...).

Gọi điện, gửi email, nhắn tin tư vấn, hẹn gặp trực tiếp để giới thiệu sản phẩm dịch vụ.

Phối hợp với bộ phận thiết kế & marketing để đưa ra giải pháp tối ưu cho khách hàng và gia tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Thuyết phục, đàm phán, ký kết hợp đồng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu.

Chăm sóc khách hàng xuyên suốt quá trình từ tư vấn đến bàn giao công trình.

Xử lý các phản hồi, đề xuất giải pháp kịp thời để giữ uy tín cho công ty.

Đóng góp ý kiến, hỗ trợ xây dựng nội dung quảng bá trên Facebook, Zalo, TikTok, Website, v.v.

Kết hợp với phòng ban Marketing để tối ưu kênh tìm kiếm khách hàng.

Chủ động phát triển thương hiệu cá nhân để tạo uy tín và thu hút khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm trong lĩnh vực sale (ưu tiên anh/chị đã có kinh nghiệm trong ngành thiết kế xây dựng)

Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, chốt hợp đồng.

Chủ động, trách nhiệm, cam kết với doanh số đề ra.

Ưu tiên: Có tệp khách hàng sẵn hoặc biết khai thác từ kênh thương hiệu cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 25.000.000 (Lương cứng + lương hiệu xuất)

Thưởng tháng/quý/năm theo kết quả công việc và đánh giá của cấp trên

Cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét review tăng lương 3-6 tháng/lần

Nhiều chính sách khác dành riêng cho DRM-er: sinh nhật, chính sách giới thiệu, khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/ năm, tích sao đổi quà,...

Được hưởng đẩy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định của phát luật

Được tài trợ các khóa học (có phí) bên ngoài liên quan đến phát triển bản thân, ngành nghề chuyên môn theo lộ trình thăng tiến của công ty

Tham gia các hoạt động văn hóa (phát triển bản thân, đào tạo,...), team building & du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN

