Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ VIỆT MOTO TẠI HÀ NỘI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 84 Đường 2 Tháng 9, Phường Bình Hiên, Hải Châu, Quận Hải Châu

Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, hỗ trợ khách và gợi ý các sản phẩm phù hợp một cách chuyên nghiệp trong suốt quá trình khách hàng mua sắm tại cửa hàng.

Tư vấn các sản phẩm, các sản phẩm mới hoặc chương trình ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng.

Thực hiện dịch vụ hậu mãi, duy trì mối quan hệ với khách hàng và đảm bảo sự hài lòng từ khách hàng.

Giữ gìn khu vực trưng bày luôn sạch sẽ, gọn gàng và bắt mắt.

Quản lý kho tại cửa hàng làm việc và đảm bảo hàng hóa trưng bày luôn có hàng tại kho.

Sử dụng hệ thống NAV để tạo mã khách hàng, tạo đơn hàng, vận chuyển và hình thức thanh toán.

Thực hiện thanh toán, thu, chi trên máy POS, quản lý thanh toán và đảm bảo sự chính xác khi thanh toán cho khách.

Thực hiện các báo cáo tổng kết thu, chi liên quan và các công việc được giao khác bởi Quản lý trực tiếp, hỗ trợ Quản lý xử lý các vấn đề phát sinh.

Livestream theo lịch để giới thiệu các sản phẩm, chương trình khuyến mãi.

Từ 20 tuổi trở lên, yêu thích công việc làm Sales (đặc biệt là quần áo thời trang), tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng...

Ưu tiên ứng viên có ngoại hình cao ráo, dễ nhìn.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, QTKD hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

Có khả năng làm báo cáo và xử lý vấn đề tốt.

Tiếng Anh và vi tính văn phòng.

Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận 100% lương & phụ cấp ngay trong thời gian thử việc.

Được cấp đồng phục hãng ngay khi nhận việc.

Đóng BHXH đầy đủ theo mức lương chính thức.

Phúc lợi hấp dẫn: sinh nhật, hiếu hỉ, kết hôn, sinh con, ...

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn thường xuyên

Nhận hỗ trợ từ Công ty & Công đoàn trong các dịp đặc biệt.

