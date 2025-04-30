Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 64 Cách Mạng Tháng Tám, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm cao cấp
Theo dõi và hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ có bảo hiểm cao cấp tại bệnh viện
Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp bảo hiểm
Phụ trách tại quầy giúp khách hàng làm các thủ tục liên quan bảo hiểm cao cấp
Thực hiện theo yêu cầu cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, ngoại ngữ
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo lãnh thanh toán bảo hiểm quốc tế
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN, thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Các quyền lợi khác theo chính sách của Tập đoàn Y khoa Tâm Trí.
Có cơ hội thăng tiến
Được tham gia teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 64 Cách Mạng Tháng 8, P Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

