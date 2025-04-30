Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 64 Cách Mạng Tháng Tám, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm cao cấp

Theo dõi và hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ có bảo hiểm cao cấp tại bệnh viện

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp bảo hiểm

Phụ trách tại quầy giúp khách hàng làm các thủ tục liên quan bảo hiểm cao cấp

Thực hiện theo yêu cầu cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, ngoại ngữ

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo lãnh thanh toán bảo hiểm quốc tế

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN, thưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Các quyền lợi khác theo chính sách của Tập đoàn Y khoa Tâm Trí.

Có cơ hội thăng tiến

Được tham gia teambuilding hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG

