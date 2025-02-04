Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển sự nghiệp với nhiều mảng mở rộng trong mảng Marketing, Tài chính, Đầu tư...dựa theo định hướng và khả năng mỗi cá nhân. Thưởng KPI hấp dẫn, thu nhập dễ dàng vượt qua 10 triệu đồng/tháng nếu hoàn thành mục tiêu doanh số. Tham gia BHXH theo luật định, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phát triển kênh bán hàng cho sản phẩm mạng viễn thông và các dịch vụ giá trị gia tăng.

Tương tác với khách hàng qua các kênh trực tuyến như email, chat trực tuyến để tư vấn và hỗ trợ mua hàng.

Xử lý đơn hàng, giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng.

Chủ động đề xuất chiến lược tiếp cận các đối tác và các kế hoạch phối hợp team cũng như hoạt động độc lập.

Thị trường tiếp cận: Việt Nam và Nhật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần yêu cầu kinh nghiệm.

Hiểu biết cơ bản về cách xây dựng và hình thành network trong công việc và các mối quan hệ nói chung.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo mục tiêu.

Kiến thức về quản lý đơn hàng và xử lý tình huống khách hàng.

Có laptop và sử dụng thành thạo công cụ máy tính và mạng xã hội.

Có khả năng tự tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Không yêu cầu phải lên công ty liên tục, có thể tuần 3 lần hoặc khi cần họp.

Ưu tiên tuyển tại Hà Nội

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Tới 5 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

