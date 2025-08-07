Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/09/2025
Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 19 Toà nhà Thành Lợi, số 1 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia quản trị các dự án phần mềm cho thị trường tiếng Nhật & Global.
- Estimate, planning, monitoring cho các dự án, đảm bảo các - dự án đúng về quality, cost, scope, deadline.
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các giải pháp về phát triển và triển khai sản phẩm.
- Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với khách hàng và cấp trên trong việc quản lý dự án.
- Quản lý đội dự án, kết nối các thành viên trong nhóm dự án.
- Đóng góp xây dựng hệ thống quản trị, tracking dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 02 năm kinh nghiệm làm Team Leader/PM các dự án phần mềm.
- Có từ 05 năm kinh nghiệm tham gia vào các dự án phần mềm (ở bất kì vị trí nào).
- Có hiểu biết về các tất cả các mảng kiến thức về quản lý phần mềm.
- Có hiểu biết về mô hình Agile/ Scrum và Waterfall.
- Có hiểu biết chuyên sâu về một trong các ngôn ngữ: PHP, .NET, Java, Python, Ruby là lợi thế.
- Có hiểu biết về triển khai sản phẩm trên Cloud / VPS.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập/ khả năng teamwork tốt.
- Có kiến thức về các kỹ năng mềm là lợi thế (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình....)
- Ưu tiên ứng viên có tiếng Nhật hoặc Anh.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận upto 15 tháng lương cứng khi tham gia dự án;
Hỗ trợ cơm ca 500,000/tháng cho nhân viên chính thức;
Chính sách đào tạo chuyên sâu, cơ hội onsite Nhật Bản cho nhân viên tiềm năng.
Thưởng thâm niên cho nhân viên có từ 03 năm và 06 năm làm việc liên tục tại Rikai.
Chế độ thưởng lễ, Tết, sinh nhật, báo hỷ... cho từng cá nhân.
Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp cho nhân viên chính thức làm việc từ 06 tháng.
CLB cầu lông, bóng đá... hoạt động thường xuyên.
Teambuilding tưng bừng từng quý - Company trip rộn ràng mỗi năm.
Happy Hour mỗi tháng với nhiều phần quà hấp dẫn.
Chính sách khích lệ hằng tháng dành riêng cho trà sữa và quà chiều đối với nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 3 Lê Đình Lý, Da Nang, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

