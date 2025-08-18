Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19, 64

- TML street, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm công việc:
1. Hiểu nhu cầu khách hàng & Thiết kế giải pháp
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để thu thập yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng.
Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của hãng, nắm chắc đặc điểm giải pháp và khả năng tích hợp.
Thiết kế hệ thống tổng thể, lập danh mục thiết bị, sơ đồ kết nối và giải pháp kỹ thuật chi tiết.
Phụ trách kỹ thuật, nghiên cứu tìm hiểu các giải pháp chính thuộc porfolio của công ty và một trong các giải pháp khác gồm: OSIsoft PI System, ETAP Realtime, Ignition Automation, IBM Maximo, IBM Envizi, B&KVibro
2. Xây dựng hồ sơ giải pháp & Demo sản phẩm
Chuẩn bị tài liệu và thuyết trình giải pháp cho khách hàng và đối tác.
Xây dựng môi trường demo và tổ chức trình diễn giải pháp.
Tham dự các cuộc họp cùng Giám đốc hoặc Ban điều hành, hỗ trợ giải thích kỹ thuật rõ ràng.
Dẫn dắt thảo luận kỹ thuật chuyên sâu với khách hàng hoặc đơn vị kỹ thuật đối tác.
3. Bàn giao dự án & Hỗ trợ triển khai
Tham gia họp bàn giao với bộ phận triển khai sau bán hàng.
Theo dõi tiến độ kỹ thuật để đảm bảo phù hợp với định hướng giải pháp.
Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ kỹ thuật, tài liệu thanh toán và phản hồi yêu cầu làm rõ.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh trong việc theo dõi thanh toán đúng tiến độ.
4. Quản lý nhóm & phát triển năng lực
Định hướng, phân công và hỗ trợ phát triển kỹ năng cho đội ngũ kỹ thuật giải pháp.
Tổ chức đào tạo nội bộ, chia sẻ kiến thức và xây dựng tài liệu kỹ thuật.
Phối hợp cùng nhóm R&D đánh giá sản phẩm, đề xuất cải tiến và lập kế hoạch phát triển dài hạn.
5. Nghiên cứu thị trường & tham gia sự kiện ngành
Cập nhật xu hướng ngành liên quan đến Tự động hóa, Giám sát thông minh và Giải pháp số.
Tham dự hội thảo, workshop của hãng và sự kiện với khách hàng khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện, Tự động hóa, Điện - Điện tử, Cơ điện tử hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Pre-sales, Kỹ sư giải pháp, hoặc Tư vấn kỹ thuật.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong các dự án chuyển đổi số hoặc tự động hóa công nghiệp.
Kiến thức chuyên môn:
Nắm vững một hoặc nhiều nền tảng: OSIsoft PI, ETAP Realtime, Ignition, IBM Maximo, Envizi, B&K Vibro.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ đấu nối, tài liệu hướng dẫn của hãng.
Hiểu rõ các hệ thống SCADA, DCS, phần mềm quản lý tài sản, và hệ thống giám sát.
Sử dụng được AutoCAD, Visio, Excel là lợi thế.
Kỹ năng:
Kỹ năng trình bày và giao tiếp kỹ thuật chuyên nghiệp.
Giải quyết vấn đề và tư duy hệ thống tốt.
Quản lý nhóm và điều phối công việc hiệu quả.
Tiếng Anh: Toiec 500
Phẩm chất cá nhân:
Trung thực, cẩn thận, cầu tiến.
Chủ động, hợp tác, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ đồng đội.
Có trách nhiệm với công việc và cam kết phát triển lâu dài.
Linh hoạt trong di chuyển và sẵn sàng công tác nhiều.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Tại ESEC, bạn sẽ tìm thấy môi trường lý tưởng để phát triển – cả về chuyên môn lẫn cá nhân.
Bạn sẽ được truyền cảm hứng từ những dự án đầy ý nghĩa mà chúng tôi thực hiện: các dự án bền vững, hoạt động xanh, và hoạt động hướng đến cộng đồng.
Cơ hội làm việc với các tập đoàn hàng đầu thế giới như IBM, AVEVA, ETAP, Schneider, Siemens, ABB cùng nhiều khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài.
Chúng tôi đề cao tinh thần “làm chủ” trong công việc – khuyến khích sự sáng tạo, chủ động và tập trung vào hiệu quả.
Bạn cũng sẽ được tận hưởng một môi trường làm việc với:
Làm việc linh hoạt (Hybrid)
Các chuyến outing, câu lạc bộ thể thao & tiệc YEP cùng gia đình
Thưởng lễ, lương tháng 13, thưởng thâm niên
Các hoạt động gắn kết con người và văn hóa doanh nghiệp
Bởi vì tại ESEC, bạn không chỉ là một nhân viên – bạn là một phần của đại gia đình chúng tôi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 77 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú,TP. Thủ Đức, TP.HCM

