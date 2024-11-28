Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Mạc Tích (Martech JSC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thuận Hải, đường số 24, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo văn bản, hỗ trợ xử lý đơn hàng như lập báo giá, hợp đồng, theo dõi thanh toán và công nợ từ khách hàng .... phục vụ cho mục đích bán hàng

Theo dõi đối chiếu phí và lập đề nghị thanh toán phí cho NVKD, Đại lý và hợp tác bán hàng.

Thiết lập hệ thống lưu trữ hợp đồng và thông tin khách hàng, cập nhật đầy đủ, rõ ràng, chính xác, đảm bảo độ bảo mật cần thiết trên phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Phối hợp và tham gia các triển lãm, hội nghị, hội chợ phục vụ cho mục đích bán hàng.

Cùng với nhân viên kinh doanh, lên lịch thăm viếng khách hàng, gặp gỡ, tiếp xúc, theo dõi và chăm sóc khách hàng theo dữ liệu khách hàng của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Bằng Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật (cơ khí, tự động hóa/ Cơ điện tử/ Điện, điện tử, Nhiệt), hoặc ngành liên quan.

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn nghe nói đọc viết (tương đương TOEIC>= 600), biết thêm tiếng Hoa là một lợi thế.

Trình độ tin học: Sử dụng tốt vi tính văn phòng

Kỹ năng cần thiết: Đam mê bán hàng

Khả năng đi công tác, làm việc xa nhà...

Kỹ sư mới tốt nghiệp, không cần kinh nghiệm, sức khỏe và ngoại hình tốt, trung thực, năng động, hòa đồng, suy nghĩ tích cực

Tại Công ty Cổ phần Mạc Tích (Martech JSC) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định BHXH, BHTN, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết,..;

Hỗ trợ cơm trưa, được trang bị phòng tập gym, cùng thiết bị hỗ trợ công tác, xe ô tô đưa rước công tác...

Tham gia Team-building, Company-trip, các hoạt động thể thao thường niên, Year- End- Party;

Xét duyệt tăng lương định kỳ theo kết quả năng lực và đánh giá của cấp trên;

Tham gia các khóa học kỹ năng và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mạc Tích (Martech JSC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin