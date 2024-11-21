Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH ADOBUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH ADOBUS
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH ADOBUS

Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại Công ty TNHH ADOBUS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 238

- 242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Duy trì mối quan hệ khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới
Tư vấn giải pháp, sản phẩm, địch vụ Công ty
Lập báo giá, hợp đồng... phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của từng đối tượng khách hàng mục tiêu.
Theo dõi đôn đốc đơn hàng, thu hồi công nợ hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng/đơn hàng.
Tìm hiểu thị trường, đối thủ...
Xây dựng kế hoạch triển khai công việc theo định kỳ và nhận phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

I. Yêu cầu độ tuổi: Nam từ 25 tuổi - 35 tuổi
I. Yêu cầu độ tuổi:
Yêu cầu chuyên môn: CĐ/ĐH chuyên ngành cơ khí, Cơ khí chế tạo máy...
Yêu cầu chuyên môn:
II.Yêu cầu về kinh nghiệm:
1.Có 01 năm kinh nghiệp về kinh doanh, bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng cơ khí, cơ khí chính xác, dụng cụ cắt gọt kim loại...
2. Có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số
3. Hiểu biết về hoạt động kinh doanh B2B
4.Trung thực, bảo mật, cần mẫn, tận tụy, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, năng động.
III.Yêu cầu kỹ năng:
1.Kỹ năng nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu sản phẩm/ dịch vụ của Công ty và đối thủ cạnh tranh trên thị trường,
2. Kỹ năng nhận biết khách hàng tiềm năng.
3.Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo thị trường, phân tích số liệu, quản trị tài chính
4.Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm liên quan.

Tại Công ty TNHH ADOBUS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 10 triệu - 20 triệu/tháng (Thưởng doanh thu cuối năm, thưởng dự án, Thưởng % doanh số)
1. Thu nhập: 10 triệu - 20 triệu/tháng
(Thưởng doanh thu cuối năm, thưởng dự án, Thưởng % doanh số)
2. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT...
3. Chế độ, phúc lợi đầy đủ như: Thưởng lễ, tết, du lịch, sinh nhật, tháng 13...
4. Cơ hội thăng tiến bản thân: Lên cấp quản lý, Trưởng Phòng kinh doanh... Định kỳ xét thăng tiến 01 năm/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADOBUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 238-242 Nguyễn Oanh, Phường 17. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

