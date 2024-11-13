Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 197 Trần Phú, Phường 4, Quận 5

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

VIETMAP ATE (Vietmap Applied Technology and Environment JSC) được thành lập vào tháng 6 năm 2016 (tiền thân là Công ty cổ phần công nghệ Huy Việt) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng tin học, đo lường và tự động hoá cho các giải pháp trong ngành môi trường, công nghiệp, nông nghiệp thông minh, thuỷ lợi .v.v .

VIETMAP ATE là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ thông tin, công nghệ môi trường và GIS.

Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã thúc đẩy toàn bộ năng lực của mình để phát triển ứng dụng công nghệ mới vào quan trắc môi trường tự động liên tục với mong muốn đem đến cho khách hàng những giải pháp toàn diện, sản phẩm có độ chính xác cao và công nghệ cao cấp nhất trên thị trường. Một trong các ứng dụng đó là hệ thống Quan trắc tự động liên tục khí thải, nước thải, nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí xung quanh,....

Chúng tôi đang tìm kiếm Sales Engineer để cùng đồng hành và thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Triển khai trực tiếp việc bán các sản phẩm của công ty theo địa bàn, khu vực thị trường.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá, hợp đồng, chốt hợp đồng và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.

Quản lý công nợ khách hàng đảm bảo không phát sinh nợ xấu.

Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh với đối tác, khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

Cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, sản phẩm cho cấp trên.

Lập kế hoạch, đề xuất mua hàng, vật tư, linh phụ kiện phục vụ mục tiêu.

Tuân thủ quy trình quy định của công ty và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu kinh doanh cá nhân theo kế hoạch định kỳ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, trên 25 tuổi.

Trình độ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành môi trường, điện tự động hóa, kinh doanh.

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong cùng lĩnh vực

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, quyết vấn đề

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Kỹ năng Lập kế hoạch, quản lý thời gian, công việc

Nhạy bén, Quyết đoán, Có trách nhiệm, Tích cực.

Có khả năng đi công tác

Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc

Môi trường làm việc năng động

Thu nhập năm: 300.000.000 VNĐ++.

Thu nhập tháng(Lương cứng + KPI): 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

