Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 197 Trần Phú, Phường 4, Quận 5

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

VIETMAP ATE (Vietmap Applied Technology and Environment JSC) được thành lập vào tháng 6 năm 2016 (tiền thân là Công ty cổ phần công nghệ Huy Việt) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng tin học, đo lường và tự động hoá cho các giải pháp trong ngành môi trường, công nghiệp, nông nghiệp thông minh, thuỷ lợi .v.v .
VIETMAP ATE (Vietmap Applied Technology and Environment JSC)
tiền thân là Công ty cổ phần công nghệ Huy Việt
VIETMAP ATE là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ thông tin, công nghệ môi trường và GIS.
Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã thúc đẩy toàn bộ năng lực của mình để phát triển ứng dụng công nghệ mới vào quan trắc môi trường tự động liên tục với mong muốn đem đến cho khách hàng những giải pháp toàn diện, sản phẩm có độ chính xác cao và công nghệ cao cấp nhất trên thị trường. Một trong các ứng dụng đó là hệ thống Quan trắc tự động liên tục khí thải, nước thải, nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí xung quanh,....
Một trong các ứng dụng đó là hệ thống Quan trắc tự động liên tục khí thải, nước thải, nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí xung quanh,....
Chúng tôi đang tìm kiếm Sales Engineer để cùng đồng hành và thực hiện các nhiệm vụ như sau:
Sales Engineer
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Triển khai trực tiếp việc bán các sản phẩm của công ty theo địa bàn, khu vực thị trường.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá, hợp đồng, chốt hợp đồng và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.
Quản lý công nợ khách hàng đảm bảo không phát sinh nợ xấu.
Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh với đối tác, khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
Cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, sản phẩm cho cấp trên.
Lập kế hoạch, đề xuất mua hàng, vật tư, linh phụ kiện phục vụ mục tiêu.
Tuân thủ quy trình quy định của công ty và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu kinh doanh cá nhân theo kế hoạch định kỳ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, trên 25 tuổi.
Trình độ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành môi trường, điện tự động hóa, kinh doanh.
Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong cùng lĩnh vực
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, quyết vấn đề
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Kỹ năng Lập kế hoạch, quản lý thời gian, công việc
Nhạy bén, Quyết đoán, Có trách nhiệm, Tích cực.
Có khả năng đi công tác

Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Môi trường làm việc năng động
Thu nhập năm: 300.000.000 VNĐ++.
300.000.000 VNĐ++.
Thu nhập tháng(Lương cứng + KPI): 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 98 - 100 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-engineer-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job247569
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Hạn nộp: 22/02/2025
Thái Bình Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 43 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Cơ Khí Ô Tô An Thái
Hạn nộp: 22/02/2025
Thái Bình Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CÔNG TRÌNH BẰNG VIỆT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẦU TƯ BÌNH MINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu Gốm sứ Dohacemex làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu Gốm sứ Dohacemex
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Thiết Bị Cường Anh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty TNHH Thiết Bị Cường Anh
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận TNHH RMG TECHNOLOGIES VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÙNG QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÙNG QUÂN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH MODULE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MODULE
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DTRACK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ DTRACK
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên DŨng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiên DŨng
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ AUMI
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TM-DV-SX TỰ ĐỘNG HÓA KIM THỜI ĐẠI
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH ADOBUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH ADOBUS
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CRISNAM VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CRISNAM VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TOP FLOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOP FLOW
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần Mạc Tích (Martech JSC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Mạc Tích (Martech JSC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH LONG THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH LONG THUẬN
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÙNG PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm