Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÙNG QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14/2B ĐƯỜNG SỐ 23 PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, máy móc, thiết bị,...

- Đối tượng khách hàng là các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh máy móc thiết bị, cơ sở sản xuất khác

- Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng hiện có của công ty

- Tìm hiểu nhu cầu thị trường và mở rộng quan hệ với khách hàng, tìm khách hàng mới.

- Thường xuyên gọi điện, hẹn và gặp gỡ, tiếp cận khách hàng, để duy trì mối quan hệ và tìm hiểu nhu cầu mua hàng.

- Giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty, đưa giải pháp để xử lý sự cố của khách hàng,..

- Kiểm tra, gửi báo giá và theo dõi tình hình báo giá.

- Theo dõi qui trình đặt hàng, giao hàng và thu hồi công nợ.

- Lên kế hoạch bán hàng, lập báo cáo. Triển khai kế hoạch để đạt mục tiêu đã đề ra.

- Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định và cũng thử thách với những ai muốn phát triển bản thân.

- Được công ty đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 22-30 tuổi

- Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực công nghiệp, máy móc, thiết bị hoặc liên quan từ 1-2 năm trở lên.

- Có kiến thức cơ bản về sản phẩm của công ty

- Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của khách hàng

- Siêng năng, sáng tạo và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

- Có tinh thần cầu thị, ham học hỏi

- Có tinh thần làm việc đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp và hướng đến mục tiêu chung của công ty.

- Ngoại hình dễ nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÙNG QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8,000,000-10,000,000

- Hoa hồng: 1-2.5% theo doanh số

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Được hưởng các chế độ lương, thưởng, chế độ nghỉ phép (phép năm, lễ, tết ) theo Luật lao động Việt Nam và quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÙNG QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.