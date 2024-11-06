Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45 Đường số 18, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Tư vấn sản phẩm và dịch vụ của công ty (các thiết bị, giải pháp trong công nghệ chế biến thủy hải sản, kho lạnh, hệ thống lạnh, và các sản phẩm, dịch vụ khác) phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác ở thị trường Châu Á. Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới và nâng cao vị thế với các khách hàng hiện có với mục tiêu tăng độ phủ thị trường.
Lập kế hoạch doanh số
Nghiên cứu sản phẩm/giải pháp, tư vấn, hỗ trợ cho các dự án trước và sau bán hàng
Hỗ trợ thực hiện các chiến dịch tiếp thị và bán hàng theo chiến lược của công ty.
Tham gia các công việc khác theo yêu cầu được phân công

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing và các ngành liên quan,...
Ngoại ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Trung
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm trong ngành chế biến thủy hải sản hoặc kỹ thuật máy móc thiết bị
Chịu khó, cầu tiến, năng động

Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Hoa hồng theo doanh số
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty và Luật Lao động
Cơ hội công tác nước ngoài
Được tham gia các khóa huấn luyện trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 60 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

