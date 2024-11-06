Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: L4 Tòa Nhà Vạn Đạt, Lô II - 1, Đường số 8, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Lên kế hoạch, triển khai tìm kiếm phát triển nhóm khách hàng

• Trực tiếp thực hiện việc bán hàng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho khách hàng, chào giá, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng quyết định mua hàng.

• Tư vấn thương lượng, đàm phán hợp đồng mua bán.

• Theo dõi và tổng kết tình hình khách hàng và công nợ.

• Phối hợp cùng các bộ phận để xử lý các công việc liên quan.

• Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ cao Đẳng trở lên

Chuyên môn: Cơ khí chế tạo, điện, điện công nghiệp, cơ điện, xây dựng, kỹ thuật ô tô, tự động hóa;Kỹ thuật môi trường

Độ tuổi: Từ 23-33.

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhanh nhẹn, hoạt bát, nói chuyện lưu loát dễ nghe.

Chăm chỉ; kiên trì; đam mê kinh doanh và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Khả năng làm việc độc lập, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm.

Biết tổ chức, sắp xếp công việc hợp lý.

Chấp nhận đi công tác tỉnh và làm việc ngoài giờ.

Vi tính VP: Sử dụng tốt Word, Excel, Power point, Internet. (Ưu tiên biết Auto CAD)

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn và thưởng không giới hạn tuỳ theo năng lực

Lương cơ bản khởi điểm từ 9.000.000 , và tùy theo năng lực =>>>>(Thu nhập từ 15-30 triệu/ tháng)

Thưởng doanh số bán hàng theo quy định của Công ty (sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn)

- Các khoản phụ cấp theo công việc (điện thoại; công tác phí; cơm trưa....)

- Chính sách tôn trọng và hỗ trợ nhân viên trong công việc để đạt được hiệu quả công việc

- Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng

- Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để phục vụ công việc

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Có cơ hội gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm từ các Chuyên Gia Nước ngoài – Khối G7.

- Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp;

- Được thưởng tháng lương thứ 13

- Được đi du lịch, tham quan trong và ngoài nước do công ty tổ chức hàng năm

- Được tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM

