Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đạt được mục tiêu bán hàng và mang lại kết quả cho các khách hàng doanh nghiệp;

Thực hiện các chương trình bán hành bằng kế hoạch hành động phát triển bán hàng bằng việc hợp tác với tiếp thị;

Duy trì tệp bán hàng, sản phẩm kết hợp và giá bán không đổi với xu hướng thay đổi, chỉ số kinh tế và các đối thủ cạnh tranh

Phát triển, xây dựng và quản lý danh sách khách hàng bán lẻ và các tài khoản doanh nghiệp

Mục tiêu tài khoản mới và tài khoản hiện tại trong khu vực xung quanh cho doanh nghiệp mới;

Tìm kiếm khách hàng mới qua bán hàng qua điện thoại, thư trực tiếp, email và các sự kiện kết nối;

Theo dõi các công ty hàng đầu qua nghiên cứu và các sự kiện phát triển;

Tạo ra các bản báo cáo giám sát bán hàng thường xuyên;

Tham gia vào các triển lãm thương mại, các cuộc họp và các sự kiện cộng đồng để giúp phát triển các chương trình hợp tác.

Tư vấn cho khách hàng tại phòng khám các sản phẩm bao gồm: Gói khám, Thẻ EasyCare, các dịch vụ Cao Cấp.

Đảm bảo doanh số chỉ tiêu hàng tháng.

Gọi điện thoại tư vấn/chăm sóc khách hàng cũ/mới để tối ưu doanh số

Chuẩn bị và tham gia các sự kiện để thu thập data.

Sử dụng các mạng xã hội để gia tăng tệp khách hàng.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo tuần/tháng/năm.

Thực hiện các công việc khác được yêu cầu bởi Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Thương mại/Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan đến Bán hàng – Bảo hiểm, Ngân hàng hoặc Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe.

Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh

Khám sức khỏe định kỳ theo gói Premium

Sử dụng các dịch vụ của phòng khám với mức giá ưu đãi (lên đến 60%)

Bảo hiểm sức khỏe tư nhân

Review năng lực 1 lần/năm

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Team Building, Company trip, YEP,... hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin