Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 5b
- 5c Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Đặt lịch hẹn với khách hàng. Gặp khách hàng để tư vấn về sản phẩm dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Hợp tác với bộ phận MKT để phát triển chiến lược sale.
Làm báo giá gửi khách hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Thực hiện kế hoạch theo KPIs.
Báo cáo công việc hàng tuần/ tháng/ quý với cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 22 – 30 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí liên quan
Thành thạo các công cụ MS Office
Quen thuộc với các phần mềm CRM là một lợi thế
Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng
Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ
Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định, các chế độ phúc lợi cạnh tranh, tăng lương theo thâm niên.
12 ngày phép năm, ngày phép thử việc.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Ưu đãi Voucher và giảm giá khi sử dụng sản phẩm của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
