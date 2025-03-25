Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5b - 5c Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Đặt lịch hẹn với khách hàng. Gặp khách hàng để tư vấn về sản phẩm dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Hợp tác với bộ phận MKT để phát triển chiến lược sale.

Làm báo giá gửi khách hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Thực hiện kế hoạch theo KPIs.

Báo cáo công việc hàng tuần/ tháng/ quý với cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22 – 30 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí liên quan

Thành thạo các công cụ MS Office

Quen thuộc với các phần mềm CRM là một lợi thế

Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng

Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian

Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ

Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, các chế độ phúc lợi cạnh tranh, tăng lương theo thâm niên.

12 ngày phép năm, ngày phép thử việc.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Ưu đãi Voucher và giảm giá khi sử dụng sản phẩm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ X

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin