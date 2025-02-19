Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 141 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả công việc

• Nghiên cứu và tìm hiểu về các sản phẩm bảo hiểm.

• Tìm kiếm khách hàng mới, tiếp cận khách hàng, bán bảo hiểm.

• Xử lý và quản lý các khiếu nại và vấn đề của khách hàng.

• Cập nhật và nắm bắt các chính sách về sản phẩm/dịch vụ, khuyến mại của công ty.

• Làm việc, hợp tác đàm phám với các hãng bảo hiểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học một trong những chuyên ngành liên quan: Bảo hiểm, kinh tế, thương mại, marketing,.... Tốt nghiệp chuyên ngành bảo hiểm là một lợi thế.

• Có kinh nghiệm trong ngành sale, marketing từ một năm trở lên. Nếu có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm là một ưu thế.

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm.

• Tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, trung thực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẢO HIỂM AN PHÚC

