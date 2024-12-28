Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Mkp Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Mkp Tech
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ
· Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định khả năng bán hàng và đánh giá nhu cầu của khách
· Tích cực tìm kiếm cơ hội bán hàng mới thông qua điện thoại và kết nối quan hệ với khách hàng tiềm năng
· Thiết lập các cuộc họp với khách hàng tiềm năng và cung cấp các bài thuyết trình về sản phẩm
· Luôn cập nhật thông tin về sản phẩm mới và thị trường
· Thường xuyên lập báo cáo dựa trên dữ liệu bán hàng và dữ liệu tài chính
· Làm việc với nhà cung cấp và các bộ phận nội bộ để xử lý đơn đặt hàng và giao hàng kịp thời
· Đàm phán/chốt giao dịch và xử lý các khiếu nại hoặc phản đối của khách hàng
· Thu thập phản hồi từ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng và chia sẻ với ban lãnh đạo
· Tham mưu cho ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và chiến lược bán hàng
· Các trách nhiệm khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Responsibilities
· Conduct market research to identify selling possibilities and evaluate customer needs
· Actively seek out new sales opportunities through cold calling and networking with potential customers
· Set up meetings with potential customers and deliver appropriate presentations on products
· Stay up to date on new products and market information
· Create frequent reports with sales and financial data
· Work with supplier and internal teams to process purchase orders and timely delivery
· Negotiate/close deals and handle complaints or objections
· Gather feedback from customers or prospects and share with board of directors
· Consult board of directors on business plans and sales strategies
· Other responsibilities as required by board of directors
Yêu cầu và Kỹ năng
· Có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh hoặc vai trò có liên quan (2 năm trở lên)
· Thành thạo tiếng Anh
· Có kinh nghiệm làm việc tại các cảng là một lợi thế
· Kỹ năng đàm phán tốt
· Học hỏi nhanh và đam mê bán hàng
· Khả năng tự thúc đẩy và làm việc hướng đến mục tiêu
· Khả năng thuyết trình tốt
· Bằng cấp về quản trị kinh doanh hoặc chuyên nghành liên quan
Lợi ích
· Lương + thưởng: Lương cơ bản từ 10 triệu
· Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
· Du lịch kết hợp teambuilding cùng công ty
Vị trí làm việc
Quận 1, TPHCM
Requirements and Skills
· Experience as a Sales Executive or relevant role (02 years +)
· Proficiency in English
· Working experience at terminals is a plus
· Strong negotiating skills
· Fast learner and passion for sales
· Self-motivated with a results-driven approach
· Ability to deliver good presentations
· Degree in business administration or relevant major
Benefits
· Salary and bonus: Negotiable (basic salary: from 10mil)
· Health insurance and social insurance
· Professional and dynamic working environment
· Teambuilding trips
Work Location
Ho Chi Minh City, District 1
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
