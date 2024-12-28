Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Mkp Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ

· Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định khả năng bán hàng và đánh giá nhu cầu của khách

· Tích cực tìm kiếm cơ hội bán hàng mới thông qua điện thoại và kết nối quan hệ với khách hàng tiềm năng

· Thiết lập các cuộc họp với khách hàng tiềm năng và cung cấp các bài thuyết trình về sản phẩm

· Luôn cập nhật thông tin về sản phẩm mới và thị trường

· Thường xuyên lập báo cáo dựa trên dữ liệu bán hàng và dữ liệu tài chính

· Làm việc với nhà cung cấp và các bộ phận nội bộ để xử lý đơn đặt hàng và giao hàng kịp thời

· Đàm phán/chốt giao dịch và xử lý các khiếu nại hoặc phản đối của khách hàng

· Thu thập phản hồi từ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng và chia sẻ với ban lãnh đạo

· Tham mưu cho ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và chiến lược bán hàng

· Các trách nhiệm khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

------------------------------------------------------------------------------

Responsibilities

· Conduct market research to identify selling possibilities and evaluate customer needs

· Actively seek out new sales opportunities through cold calling and networking with potential customers

· Set up meetings with potential customers and deliver appropriate presentations on products

· Stay up to date on new products and market information

· Create frequent reports with sales and financial data

· Work with supplier and internal teams to process purchase orders and timely delivery

· Negotiate/close deals and handle complaints or objections

· Gather feedback from customers or prospects and share with board of directors

· Consult board of directors on business plans and sales strategies

· Other responsibilities as required by board of directors

Yêu cầu và Kỹ năng

· Có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh hoặc vai trò có liên quan (2 năm trở lên)

· Thành thạo tiếng Anh

· Có kinh nghiệm làm việc tại các cảng là một lợi thế

· Kỹ năng đàm phán tốt

· Học hỏi nhanh và đam mê bán hàng

· Khả năng tự thúc đẩy và làm việc hướng đến mục tiêu

· Khả năng thuyết trình tốt

· Bằng cấp về quản trị kinh doanh hoặc chuyên nghành liên quan

Lợi ích

· Lương + thưởng: Lương cơ bản từ 10 triệu

· Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

· Du lịch kết hợp teambuilding cùng công ty

Vị trí làm việc

Quận 1, TPHCM

Requirements and Skills

· Experience as a Sales Executive or relevant role (02 years +)

· Proficiency in English

· Working experience at terminals is a plus

· Strong negotiating skills

· Fast learner and passion for sales

· Self-motivated with a results-driven approach

· Ability to deliver good presentations

· Degree in business administration or relevant major

Benefits

· Salary and bonus: Negotiable (basic salary: from 10mil)

· Health insurance and social insurance

· Professional and dynamic working environment

· Teambuilding trips

Work Location

Ho Chi Minh City, District 1

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh