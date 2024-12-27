Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liên kề 23, đường 270, P. Phước Long B, Thủ Đức, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

NHÂN VIÊN KINH DOANH LĨNH VỰC SƠN CHỐNG NÓNG

Chủ động thực hiện các nghiệp vụ sales phù hợp với chính sách và kế hoạch phát triển thị trường sơn chống nóng của công ty.

Khai thác mạng lưới khách hàng sẵn có của công ty và tìm kiếm khách hàng mới.

Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng trực tiếp có nhu cầu về giải pháp chống nóng mái nhà xưởng.

Tìm kiếm, liên hệ và xây dựng mối quan hệ với các nhà thầu xây dựng giới thiệu sản phẩm.

Chuẩn bị báo giá theo yêu cầu của khách hàng, lập dự thảo hợp đồng cho khách hàng

Xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa trong quá trình thực hiện đơn hàng.

Duy trì chất lượng dịch vụ thông qua việc phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung: Nam, Nữ sức khoẻ tốt.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, biết tiếng Nhật và am hiểu văn hóa Nhật là 1 lợi thế.

Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Nhanh nhẹn, thật thà, linh hoạt, cẩn thận trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chịu được áp lực công việc và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 8 triệu trở lên (tùy năng lực, có chính sách hỗ trợ 06 tháng đầu chưa có doanh thu) + % doanh thu.

Được thưởng năm, các dịp Lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác hàng năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Được tăng lương hàng năm, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIAS VIỆT NAM

