Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ố 2 - C2 KĐT Cầu Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng qua telesales, email, mạng xã hội và gặp gỡ trực tiếp.

Tư vấn sản phẩm và giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất chiến lược bán hàng hiệu quả.

Phối hợp cùng đội ngũ marketing để phát triển thương hiệu.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được công ty đào tạo từ cơ bản đến nâng cao

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt.

Có tinh thần chủ động, cầu tiến, chịu được áp lực.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, tự tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng doanh số (trung bình từ 20 triệu trở lên).

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội lên vị trí leader và cao hơn

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, phát triển bản thân.

Đầy đủ chế độ bảo hiểm, thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MHK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.