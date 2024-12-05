Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thiết bị nội thất, vật tư phòng thí nghiệm Đức Dương, 67 Hẻm 1014 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Địa chỉ: 1014/67 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình Độ Học Vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Hóa học, Sinh học hoặc các ngành liên quan...

- Kinh Nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị thí nghiệm.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

- Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng (MS Office).

- Phẩm Chất: Năng động, nhiệt tình, tự tin và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh 10.000.000 - 15.000.000 đ/ tháng và thưởng dựa trên hiệu suất.

- Các chế độ khác theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương

