Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thiết bị nội thất, vật tư phòng thí nghiệm Đức Dương, 67 Hẻm 1014 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Địa chỉ: 1014/67 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình Độ Học Vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Hóa học, Sinh học hoặc các ngành liên quan...
- Kinh Nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị thí nghiệm.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
- Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng (MS Office).
- Phẩm Chất: Năng động, nhiệt tình, tự tin và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cạnh tranh 10.000.000 - 15.000.000 đ/ tháng và thưởng dựa trên hiệu suất.
- Các chế độ khác theo quy định của công ty và pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
