Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Công Nghệ Đo Lường làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 320 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Giới thiệu và kinh doanh các thiết bị đo lường về điện, điện tử , viễn thông (máy phân tích phổ, máy hiện sóng, máy phát tín hiệu....) .

- Được chủ động khai thác các mối quan hệ với khách hàng mới, dự án mới.

- Tiếp tục theo dõi và hỗ trợ đối với các dự án cũ nếu có yêu cầu.

- Kết hợp với các phòng ban khi xây dựng báo giá hoặc dự án.

- Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về doanh số, khách hàng, thị trường như thỏa thuận.

- Được tham gia các ý kiến xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm.

- Được tạo điều kiện và công ty hỗ trợ khi có yêu cầu trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Đo lường, Điện, Điện tử - Viễn thông.

- Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên sâu về thiết bị đo lường, điện tử.

- Đã có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ thuật, bán hàng kỹ thuật.

- Tiếng Anh đọc dịch tài liệu, giao tiếp cơ bản

- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu

- Địa điểm làm việc: Hà Nội

Tại Công TY TNHH Công Nghệ Đo Lường Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm 20 - 25 triệu/ tháng + phần trăm doanh số theo thỏa thuận

- BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Du lịch hàng năm

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo đúng quy định nhà nước.

- Tham gia các khóa học đào tạo chuyên sâu về thiết bị do chuyên gia của hãng thực hiện.

- Được hỗ trợ phương tiện đi lại, xăng xe (ô tô) khi cần giao dịch với đối tác.

- Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Công Nghệ Đo Lường

