Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 2, Ho Chi Minh City, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Biết tiếng Trung là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số => Trung bình 20Trieu/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pico Agriviet
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
