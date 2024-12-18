Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Công ty Cổ phần TMDV Phú Mẫn: ngành nghề kinh doanh ô tô, phương tiện vận tải, đại lý chính thức của nhiều thương hiệu uy tín và có thị phần tại Việt Nam, chuyên cung cấp sản phẩm xe tải, xe đầu kéo và xe chuyên dùng và nhận ủy quyền bảo dưỡng, sữa chữa, cung cấp linh kiện phụ tùng chính hãng từ các nhà sản xuất; Thiết kế đóng thùng xe tải và xe chuyên dùng theo yêu cầu…

Ô Tô Phú Mẫn có hệ thống 10 Showroom và xưởng dịch vụ kỹ thuật trải dài từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang…

Tư vấn bán hàng, phân phối xe ô tô tải, xe đầu kéo, xe ben, sơ mi rơ mooc…

Tìm kiếm, kết nối, tạo mối quan hệ khách hàng, thuyết trình bán hàng, hoàn thiện quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.

Tư vấn bán hàng tại Showroom, bán hàng ngoài Showroom, bán hàng theo dự án…

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Đam mê kiếm tiền, năng động, nhiệt huyết với công việc.

Chăm chỉ, kiên trì, chịu áp lực công việc cao.

Công dân Việt Nam từ đủ 20 tuổi, có trình độ phù hợp, có sức khỏe tốt và lý lịch rõ ràng;

Có năng lực làm việc và kỹ năng (giao tiếp, thuyết trình, xây dựng mối quan hệ,…)

Chuyên môn: Đã học xong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các chứng chỉ đà tạo chuyên ngành (Kinh doanh, Marketing, Các ngành quản lý, xã hội, truyền thông, công nghệ, kỹ thuật ô tô…)

Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đăng thông tin, hình ảnh PR, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên Website và mạng xã hội…

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn Thì Được Hưởng Những Gì

Được học việc 02 tháng có lương, được hướng dẫn, trải nghiệm công việc thực tế

Được hưởng lương, phụ cấp, hoa hồng bán hàng và tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, phúc lợi thưởng lễ, tết, du lịch

Lương cơ bản: 8 triệu + Hỗ trợ cơm trưa + Phụ cấp khác (nếu có).

Lương thưởng hấp dẫn.

Được đào tạo thành Best Seller.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định nhà nước.

Nghỉ phép, Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước.

Thưởng Lễ/Tết, du lịch hằng năm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Người thử việc có lương tối đa không quá 2 tháng, sẽ có được tinh thần, hiểu biết và định vị được nghề nghiệp cho bản thân trở thành một chuyên viên kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn

