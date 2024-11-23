Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Showroom Mercedes - Benz An Du Hải Phòng, Số 12 đường Hà Nội (đường 5 cũ), Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Là đại diện bán hàng cho nhãn hiệu xe Mercedes-Benz

- Tìm kiếm và liên hệ với khách hàng trong công tác chào hàng, báo giá, tạo lập mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng.

- Khai thác thị trường một cách tối đa, hướng tới đạt được mức độ hài lòng cao nhất đối với khách hàng và đạt được doanh số bán hàng cao nhất.

- Thực hiện các công đoạn của hoạt động bán hàng theo quy trình bán hàng đã được phê duyệt.

- Nhắc nhở khách hàng đã mua xe về các chương trình hậu mãi.

- Thu thập thông tin về đối thủ, về nhu cầu khách hàng và báo cáo cấp trên, tham gia lập kế hoạch và phương án kinh doanh.

- Báo cáo cấp quản lý các thông tin phản hồi từ khách hàng, xử lý sau khi phê duyệt.

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của hãng Mercedes- Benz Việt Nam/của Công ty khi có yêu cầu

- Thực hiện đúng các tiêu chuẩn hãng áp dụng cho bộ phận kinh doanh

- Lập báo cáo hàng ngày/tuần về các công việc đã thực hiện với TPKD

Yêu cầu chung:

- Chịu trách nhiệm thực hiện tốt nội quy, quy chế tại Công ty, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn chung

- Thực hiện công việc đáp ứng quy trình dịch vụ chuẩn theo yêu cầu hãng

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.

Nam/nữ có ngoài hình ưa nhìn, có tố chất và đam mê kinh doanh.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, chủ động; biết sử dụng vi tính văn phòng.

Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh trong các lĩnh vực ô tô, bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm... (Đã từng có kinh nghiệm bán xe ô tô là một lợi thế)

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn, Thu nhập cạnh tranh theo khả năng và hiệu quả công việc

Được cử đi đào tạo tại hãng theo tiêu chuẩn nhân viên kinh doanh Mercedes-Benz toàn cầu, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập không giới hạn

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

Các chế độ thưởng khác theo quy định của Công ty.

Hồ sơ bao gồm:

CV – bản mô tả quá trính học tập và làm việc của bản thân, có ảnh.

Các loại văn bằng, chứng chỉ có liên quan

