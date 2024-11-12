Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HCO - 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm hiểu & nắm chắc các hướng dẫn về kỹ thuật các model máy bán hàng tự động của Công ty;

Giám sát & thi công hệ thống hạ tầng đặt máy (đường điện, mái che, nền đặt máy....)

Tham mưu, đề xuất với trưởng bộ phận về kế hoạch lắp đặt, mua sắm, bảo trì và bảo dưỡng;

Phối hợp xử lý, bảo trì máy bán hàng tự động cùng Nhân viên vận hành;

Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy bán hàng tự động định kỳ;

Tham gia hỗ trợ Vận hành máy nếu được điều động

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện, Cơ khí, Điện lạnh hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở công việc tương đương

Có khả năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc (nếu có);

Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai thực tế theo tiến độ;

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập;

Khả năng xử lý tình huống.

Chịu được áp lực công việc;

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, hấp dẫn theo năng lực.

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp thiết bị, phụ cấp đi lại, phụ cấp điện thoại.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động & chương trình Bảo hiểm BẢO VIỆT.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động & Cơ hội đào tạo, làm việc với đối tác nước ngoài.

Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.