Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: LF3
- LF4 Đường số 1, KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Vận hành máy sản xuất các khâu Thay khuôn.
Sửa chữa khuôn
Theo dõi sửa chữa máy móc khi có sự cố.
Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng
Am hiểu về máy móc cơ khí, quy trình sản xuất, cơ chế hoạt động.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, tính chính xác cao.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Không ngại làm việc chi tiết.
- Linh hoạt, thích ứng nhanh.
- Có tinh thần cầu tiến.
Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10tr - 12tr (Tuỳ năng lực)
- Tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN.
- Trợ cấp cơm trưa, thưởng chuyên cần hàng tháng
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Du lịch hàng năm, quà sinh nhật, lễ Tết, Trung Thu,
- Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết...
- Được xét nâng lương định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
