Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: LF3 - LF4 Đường số 1, KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Vận hành máy sản xuất các khâu Thay khuôn.

Sửa chữa khuôn

Theo dõi sửa chữa máy móc khi có sự cố.

Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng

Am hiểu về máy móc cơ khí, quy trình sản xuất, cơ chế hoạt động.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, tính chính xác cao.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Không ngại làm việc chi tiết.

- Linh hoạt, thích ứng nhanh.

- Có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10tr - 12tr (Tuỳ năng lực)

- Tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN.

- Trợ cấp cơm trưa, thưởng chuyên cần hàng tháng

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Du lịch hàng năm, quà sinh nhật, lễ Tết, Trung Thu,

- Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết...

- Được xét nâng lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh

