Tuyển Nhân viên kỹ thuật Alliance Construction & Fine Furniture Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Alliance Construction & Fine Furniture Company
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Alliance Construction & Fine Furniture Company

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Alliance Construction & Fine Furniture Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Nhà máy Công ty TNHH Xây dựng và Nội Thất cao cấp Alliance, lô 21 đường 15B, Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận dữ liệu từ Trưởng phòng: kiểm tra thông tin để đảm bảo bản vẽ/ Inventor (cad)/ mẫu/ BOM là đúng. Nếu không phản hồi hoặc yêu cầu cập nhật với bộ phận gửi bản vẽ. Sau đó điều chỉnh bản vẽ/cấu trúc để phù hợp hơn với sản xuất hàng loạt.
- Đảm bảo Cad & pdf & hệ thống là giống nhau và mới nhất.
- Làm việc với các phòng ban liên quan để giải quyết vấn đề về bản vẽ
* Sản phẩm: các vấn đề, thực tế làm việc, phương pháp,..
* QA/QC: dung sai thực tế/mẫu/thông số kỹ thuật
* PUR/nhà cung cấp: kiểm tra & cập nhật phương pháp/mẫu thực tế hoặc giải quyết vấn đề
- Duy trì kiến thức về các xu hướng, phát triển, công nghệ, vật liệu và phương pháp hay nhất mới; áp dụng kiến thức này để cải thiện cấu trúc sản phẩm và tiết kiệm chi phí
- Các nhiệm vụ khác do Quản lý giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam
- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ưu tiên nông lâm hoặc ngành kỹ thuật
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vẽ đồ gỗ.
- Đọc và hiểu bản vẽ là ưu tiên hàng đầu.

Tại Alliance Construction & Fine Furniture Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alliance Construction & Fine Furniture Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Alliance Construction & Fine Furniture Company

Alliance Construction & Fine Furniture Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 56 - 58 Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

