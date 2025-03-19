Tuyển Nhân viên kỹ thuật Alliance Construction & Fine Furniture Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Alliance Construction & Fine Furniture Company
- Long An: Nhà máy Công ty TNHH Xây dựng và Nội Thất cao cấp Alliance, lô 21 đường 15B, Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận dữ liệu từ Trưởng phòng: kiểm tra thông tin để đảm bảo bản vẽ/ Inventor (cad)/ mẫu/ BOM là đúng. Nếu không phản hồi hoặc yêu cầu cập nhật với bộ phận gửi bản vẽ. Sau đó điều chỉnh bản vẽ/cấu trúc để phù hợp hơn với sản xuất hàng loạt.
- Đảm bảo Cad & pdf & hệ thống là giống nhau và mới nhất.
- Làm việc với các phòng ban liên quan để giải quyết vấn đề về bản vẽ
* Sản phẩm: các vấn đề, thực tế làm việc, phương pháp,..
* QA/QC: dung sai thực tế/mẫu/thông số kỹ thuật
* PUR/nhà cung cấp: kiểm tra & cập nhật phương pháp/mẫu thực tế hoặc giải quyết vấn đề
- Duy trì kiến thức về các xu hướng, phát triển, công nghệ, vật liệu và phương pháp hay nhất mới; áp dụng kiến thức này để cải thiện cấu trúc sản phẩm và tiết kiệm chi phí
- Các nhiệm vụ khác do Quản lý giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ưu tiên nông lâm hoặc ngành kỹ thuật
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vẽ đồ gỗ.
- Đọc và hiểu bản vẽ là ưu tiên hàng đầu.
Tại Alliance Construction & Fine Furniture Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alliance Construction & Fine Furniture Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
