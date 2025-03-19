Tuyển Nhân viên kỹ thuật Alliance Construction & Fine Furniture Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

- Nhận dữ liệu từ Trưởng phòng: kiểm tra thông tin để đảm bảo bản vẽ/ Inventor (cad)/ mẫu/ BOM là đúng. Nếu không phản hồi hoặc yêu cầu cập nhật với bộ phận gửi bản vẽ. Sau đó điều chỉnh bản vẽ/cấu trúc để phù hợp hơn với sản xuất hàng loạt.

- Đảm bảo Cad & pdf & hệ thống là giống nhau và mới nhất.

- Làm việc với các phòng ban liên quan để giải quyết vấn đề về bản vẽ

* Sản phẩm: các vấn đề, thực tế làm việc, phương pháp,..

* QA/QC: dung sai thực tế/mẫu/thông số kỹ thuật

* PUR/nhà cung cấp: kiểm tra & cập nhật phương pháp/mẫu thực tế hoặc giải quyết vấn đề

- Duy trì kiến thức về các xu hướng, phát triển, công nghệ, vật liệu và phương pháp hay nhất mới; áp dụng kiến thức này để cải thiện cấu trúc sản phẩm và tiết kiệm chi phí

- Các nhiệm vụ khác do Quản lý giao.