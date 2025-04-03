Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô H5

- 2, Đường số 9, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện gia công, chế tạo, sửa chữa khuôn mẫu (khuôn dập) theo bản vẽ kỹ thuật được cung cấp.
Gia công khuôn mẫu :
Kiểm tra và đo đạc các chi tiết của khuôn mẫu sau khi gia công để đảm bảo độ chính xác và chất lượng khuôn mẫu theo yêu cầu.
Kiểm tra chất lượng:
Tiến hành sửa chữa, bảo trì các khuôn mẫu đã sử dụng để duy trì hiệu suất và tuổi thọ của khuôn
Sửa chữa và bảo trì khuôn mẫu:
Sử dụng các loại máy công cụ như máy phay, máy tiện, máy mài, máy cắt, và các dụng cụ gia công khác để chế tạo các chi tiết của khuôn mẫu.
Sử dụng máy móc và công cụ:
Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế khuôn mẫu, từ đó tiến hành gia công chính xác theo các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật:
Làm việc với các bộ phận khác trong xưởng sản xuất để đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng sản phẩm khuôn mẫu.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm về khuôn mẫu từ 1 năm trở lên.
Hiểu biết về quy trình sản xuất khuôn mẫu
Có thể sử dụng các công cụ, máy móc gia công cơ khí, đặc biệt là các máy phay, tiện, mài, và biết cách sử dụng các dụng cụ đo lường chính xác.

Tại Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng.
Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty.
Cơ hội đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
Thưởng lễ, thưởng tết theo quy chế công ty
Du lịch hàng năm
Mỗi tháng được nghỉ thêm 1 ngày thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM

Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô H5-2 Đường số 9 KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Cần Đước, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

