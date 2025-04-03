Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM
- Long An: Lô H5
- 2, Đường số 9, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Cần Đước, Huyện Cần Đước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Gia công khuôn mẫu : Thực hiện gia công, chế tạo, sửa chữa khuôn mẫu (khuôn dập) theo bản vẽ kỹ thuật được cung cấp.
Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra và đo đạc các chi tiết của khuôn mẫu sau khi gia công để đảm bảo độ chính xác và chất lượng khuôn mẫu theo yêu cầu.
Sửa chữa và bảo trì khuôn mẫu: Tiến hành sửa chữa, bảo trì các khuôn mẫu đã sử dụng để duy trì hiệu suất và tuổi thọ của khuôn
Sử dụng máy móc và công cụ: Sử dụng các loại máy công cụ như máy phay, máy tiện, máy mài, máy cắt, và các dụng cụ gia công khác để chế tạo các chi tiết của khuôn mẫu.
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật: Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế khuôn mẫu, từ đó tiến hành gia công chính xác theo các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ
Đảm bảo tiến độ và chất lượng: Làm việc với các bộ phận khác trong xưởng sản xuất để đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng sản phẩm khuôn mẫu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về khuôn mẫu từ 1 năm trở lên.
Hiểu biết về quy trình sản xuất khuôn mẫu
Có thể sử dụng các công cụ, máy móc gia công cơ khí, đặc biệt là các máy phay, tiện, mài, và biết cách sử dụng các dụng cụ đo lường chính xác.
Tại Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty.
Cơ hội đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
Thưởng lễ, thưởng tết theo quy chế công ty
Du lịch hàng năm
Mỗi tháng được nghỉ thêm 1 ngày thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV SAN-EI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
