Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11000 - 13000 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Mức lương
11000 - 13000 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11000 - 13000 Triệu
- Thi công mẫu sơn tại công trình (1 hệ sơn hoàn chỉnh bao gồm bột trét, sơn lót, sơn phủ), điều tra sự cố(nếu có) tại công trình và soạn thảo báo cáo
- Các công việc khác từ cấp trên
Với Mức Lương 11000 - 13000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 3- 4 năm kinh nghiệm làm việc và thi công trong ngành sơn (sơn công nghiệp, sơn trang trí),
- Ưu tiên tốt nghiệp ĐH bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên...
Quyền lợi
- Mức lương: từ 11 -13 triệu (Có thể trao đổi khi PV)
- Được đóng bảo hiểm AON, tham gia đầy đủ các loại BHXH theo quy định, BHYT
- Phụ cấp điện thoại, cơm trưa. Có xe đưa đón Hà Nội - Hưng Yên - Hà Nội
- Ăn trưa miễn phí tại công ty,… (Có xe tuyến công ty đưa đón CBCNV từ Hà Nội -> Hưng Yên)
- Môi trường làm việc mở và liên kết giữa các thành viên, tôn trọng sự khác biệt của mỗi thành viên
- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 6)
Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
